Gözünde unutulan cam kırığı ile bir ay yaşadı - Son Dakika

Gözünde unutulan cam kırığı ile bir ay yaşadı

22.01.2021 09:22
Gözünde unutulan cam kırığı ile bir ay yaşadı, System.String[]

Gaziantep'te geçirdiği baygınlık sonucu cam bardağın üzerine düşen gencin gözüne cam kırığı battı.

Gaziantep'te geçirdiği baygınlık sonucu cam bardağın üzerine düşen gencin gözüne cam kırığı battı. Kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan gencin gözünde yaklaşık 2 santimetrelik cam kırığı unutuldu. Gencin gözündeki cam parçası yapılan ikinci bir ameliyat ile çıkarılırken, görme yetisini kaybeden gözünün yerine protez göz takıldı.

Gaziantep'te bayılan B.T isimli bir genç, su bardağının üzerine düşerek gözünden yaralandı. Kırılan bardağın parçaları ise gencin sağ gözüne battı. Olay sonrası Gaziantep'te hastaneye kaldırılan genç, gözüne batan bardağın parçaları ameliyat ile temizlendi. Ameliyat sonrasında yapılan pansuman ve tedavilerin ardından ise taburcu edilerek evine gönderildi. Gözündeki ağrı ve rahatsızlıkları geçmeyen bir genç başka bir hastaneye giden genç, gözünde cam kırığının unutulduğunu öğrendi. Yaklaşık 1 ay boyunca gözünde cam kırığı ile yaşamak zorunda kalan genç, ikinci kez gözünden ameliyat oldu. Gözündeki sinirlerin tahrip olduğu ve görme yetisini kaybettiği belirtilen gözü de ameliyat ile alınan gence protez göz takıldı.

Sağ gözünü kaybeden genç ve ailesi, yapılanların ihmal olduğunu belirterek, doktordan davacı oldu.

"HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILDI"

Mağdur olan genç için hukuki süreç konusunda yardımcı olduklarını ve hukuki sürecin başladığını ifade eden Adli Tıp Uzmanı Doçent Doktor Bekir Karaaslan, "Bağımsız olarak Adli Tıp Uzmanı olarak çalışıyorum. Hasta haklarıyla ilgili bir dernek kurduk. Pozitif Hasta Hakları Derneğini kurduk. Derneğimizin asıl amacı ise tıp konusunda yaşanan kötü uygulamalarla ilgili mağdur olan hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz danışmanlık ve hukuksal hizmet sunuyoruz. Kısa sürede çak sayıda çalışmalar yapmaya başladık. Şuanda bu konuyla alakalı bariz bir örneğimiz var. Mağdur edilen bir gencimiz, annesi ile birlikte bize başvuruda bulundu. Yakın tarihte gözüne bir cam parçası giriyor. Gözüne batan yabancı cisim dolayısıyla bir hastaneye gidiyor. Gerekli tetkikler yapılıyor. Tomografisi çekiliyor ve aynı gün ameliyata alınıyor. Ameliyat öncesi tomografilerde gözünde bir yabancı bir cisim olabilir şeklinde bir ibare olmasına rağmen ameliyat esnasında cam parçasından ve herhangi bir yabancı cisimden bahsedilmediği ve ameliyatında tam olarak yapılmadığı için ameliyata son veriyorlar. Gencimizin gözüne pansuman yapıp, gözünü kapatıp taburcu ediyorlar. Gencimiz gözünde cam kırığı olmasına rağmen 1-2 haftada bir kontrole gidiyor, yapılan tetkiklerde gözde ilerleme yok aksine daha kötüye gitme var. Aradan 1 ay geçiyor ve aile daha sonra çocuklarını başka bir doktora götürüyor. Gittikleri doktor gözün tamamen işlevini yitirdiğini söylüyor ve ameliyat sonrası gencin gözü alınıyor. Gencin gözünün içinden 2 santimetreye yakın bir cam kırığı çıkıyor. Hastanın ve ailesinin bu konuda hiçbir şekilde haberi yok. Dolayısıyla o cam parçası yüzünden gencimizin bir gözü alınmak zorunda kalıyor. Bizde aileye yardımcı olarak avukatımız tarafından gerekli hukuki işlemleri başlattık" diye konuştu.

"ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUZ"

Çocuğunun ihmal sonucu gözünden olduğunu belirten anne Zekiye ise "Olay sonrası çocuğumuzu hastaneye götürdük. Bütün tetkiklerini yaptılar ama çocuğumuzun gözünde yabancı bir cisim olduğuna dair hiçbir şey söylemediler. Hiçbir şekilde bilgi verilmedi. Özellikle sormamız halde söylemediler ancak gözünde cam kırığı varmış. Bir başka doktora götürdük ve tomografi sonucunda gözünde yabancı cisim olduğunu söylediler. Benim çocuğumu mağdur ettiler, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

-İHA-

Gaziantep, Adli Tıp, Doktora, Protez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gözünde unutulan cam kırığı ile bir ay yaşadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Neven Subotic, Denizlispor ile sözleşmesini tek taraflı feshetti İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İmamoğlu'ndan "Sizi, Cumhurbaşkanı olarak da görmeyi isteriz" diyen vatandaşa yanıt Hiçbir katkı maddesi olmayan deve sucuğunun kilosu 100 liradan satılıyor Biden koronavirüsle mücadele planını imzaladı: ABD'ye seyahat edeceklere test ve karantina zorunluluğu getirildi Otobüs şoförü, bulduğu içi altın dolu çantayı sahibine teslim etti Meteoroloji uyardı: Kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor İran'ı karıştıran televizyon programı: Ruhani için 'uyuşturucu madde kullanıcısı' imasında bulundular
Son Dakika! Vakıfbank imalatçı ve ihracatçılara yönelik 40 milyar liralık kredi destek paketi açıkladı Son Dakika! Vakıfbank imalatçı ve ihracatçılara yönelik 40 milyar liralık kredi destek paketi açıkladı         
09:53
Ölü sanılan bebek hareket etmeye başladı, doktor hatası ortaya çıkmasın diye günahsız canı morga yolladı Ölü sanılan bebek hareket etmeye başladı, doktor hatası ortaya çıkmasın diye günahsız canı morga yolladı         
09:41
Pato'nun aslan paylaşımı, Galatasaray'a transfer olacağı dedikodularını artırdı Pato'nun aslan paylaşımı, Galatasaray'a transfer olacağı dedikodularını artırdı         
09:23
Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi         
09:08
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Çukur'un 113. bölüm fragmanı yayınlandı! Saldırıya uğrayan Akın Koçavalı yaşam mücadelesi veriyor Çukur'un 113. bölüm fragmanı yayınlandı! Saldırıya uğrayan Akın Koçavalı yaşam mücadelesi veriyor         
08:46
Türk bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüs gözden beyne giden sinirlerde kalıcı hasara yol açıyor Türk bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüs gözden beyne giden sinirlerde kalıcı hasara yol açıyor         
07:59
Oyuncu Cemal Hünal, sağlık sorunları nedeni ile Survivor 2021'e veda etti Oyuncu Cemal Hünal, sağlık sorunları nedeni ile Survivor 2021'e veda etti         
00:18
Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk, anne ve babasının cansız bedenini gördü Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk, anne ve babasının cansız bedenini gördü         
20:58
Mansur Yavaş'tan Ankara'da yaşayan EYT'lilere müjde: GSS primlerini ödemeye başlıyoruz Mansur Yavaş'tan Ankara'da yaşayan EYT'lilere müjde: GSS primlerini ödemeye başlıyoruz         
20:25
Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım         
15:16
Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu         
15:00
İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor         
14:35
Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor         
13:55
Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et         
13:42
Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi         
13:28
Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap         
13:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 10:03:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gözünde unutulan cam kırığı ile bir ay yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei