Gözünden yaralanan AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, yaşadıklarını anlattı (3)

AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, Paris'teki emeklilik reformunu protesto gösterilerini yakından takip ederken görgü tanığının ifadesiyle Fransız polisin plastik bombası nedeniyle gözünden yaralandığı anları anlattı.

Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta perşembe günü Paris'te emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteriyi takip etmek için Republique Meydanı yanındaki Magenta Bulvarı'nda bulunduğunu söyledi.

Gösteri başladığında şiddet olayı yaşanmadığını belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Fakat bir anda Magenta Bulvarı'nda bir aracın yandığını gördük. Alevler yükselmişti. Orada biraz fotoğraf çektim. Sonra özellikle kurtarma ekipleri aracın içinde patlayıcı bir maddenin bulunduğunu söyledi. Dolayısıyla aracın içindeki patlayıcı bir madde olması halinde patladığında oluşturabilecek tahribatı tahmin etmek mümkün değildi. Ben de caddenin diğer tarafına geçmeye karar verdim. Biraz uzaklaşmak istedim. Geçtiğim tarafta yanan aracın birkaç fotoğrafını çektim.

Bu sırada bir binanın duvarına yakın durarak tamamen olmasa da kendimi biraz sakladım, çünkü bir anda ortalık çok kötü karıştı. Taşlar havada uçuyordu. Bu yüzden kenarda durmaya karar verdim ve patlama riski olan araçtan uzaktım. Eylemciler, bulunduğum yerin 2 metre yakınındaki kapıya saldırmaya başladı. Kapıdan duman yükselmeye başladı. Burasının da çok riskli olduğunu düşündüm ve uzaklaşmaya karar verdim. Oradan uzaklaşırken Magenta Bulvarı'nın ortasında bu oldu. Sonrasında hiçbir şey görmedim."

Yalçın, üzerinde kask ve mask bulunduğu ve güvenliği yüksek seviyede tuttuğunu vurguladı.

"Maskın burada ne kadar işe yaradığını gördüm. Eğer maske olmasaydı halim ne olurdu bilmiyorum. Kullandığım maske yaptığım araştırmaya göre dünyanın en iyi markası. Fransız polisi de aynı markayı kullanıyor." ifadesini kullanan Yalçın, maskenin camının çok sağlam olduğunu, buna rağmen kırıldığını söyledi.

"Birden tamamen karanlık oluşunca elimi maskeye götürdüm. Maskın camını kırık olduğunu anlayınca 'eyvah' dedim. O maske kırıldıysa artık gözüme nasıl zarar verebileceğini tahmin edemedim." diye konuşan Yalçın, daha sonra bir yerde yüzüstü yattığını ve orada bulunan gönüllü sağlık çalışanlarından yardım istediğini kaydetti.

Yalçın, sağlık çalışanları ve kurtarma ekiplerinin kendisini bir binanın içerisine aldığını ve ilk müdahaleyi yaptığını aktardı.

Gözündeki kanı temizlediklerini ve gözlerini sardıklarını ifade eden Yalçın, daha sonra bir kafeye götürüldüğünü anlattı.

Yalçın, bu sırada gösteri nedeniyle ambülansın gelmesinin uzun bir süre aldığını söyledi.

Ambülansta da yapılan muayene sonrası Cochin Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisini paylaşan Yalçın, perşembeyi cumaya bağlayan gece ameliyat geçirdiğini ve ameliyat eden doktorun Pitie Salpetriere Hastanesi'nden geldiğini belirtti.

Yalçın, "Doktora gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok çalıştı benim için. Kendisi de çok mütevazi bir insan. Doktorun ameliyatı nasıl yaptığını anlatması 40 dakika sürdü." dedi.

2 saat sürmesi gereken ameliyatın yaklaşık 5 saat sürdüğünü aktaran Yalçın, "Göze çok ciddi zarar verildi. Gözdeki kristaller tamamen zarar gördü. Doktor, gözümün eskisi gibi olamayacağını, bundan sonraki sürecin çok uzun olacağını, aylar değil yıllar süreceğini belirtti. Bundan sonra operasyon veya operasyonlar gerekebileceğini söyledi." dedi.

Yalçın, bugün son tahlillerin yapılacağı ve sonuçlara göre yarın taburcu olabileceğini belirtti.

Hastanede bulunduğu ilk iki gün telefon aramaları ve mesajlarına cevap veremediğini ifade eden Yalçın, "Çalıştığım kurumun Genel Müdürümüz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Şenol Kazancı Bey başta olmak üzere herkesin gösterdiği ilgi ve destek mesajlarına çok teşekkür ediyorum. Türkiye ve buradaki foto muhabiri meslektaşlarımdan da bu kadar destek beklemiyordum. Muazzam bir ilgi gördüm. Türkiye'deki gazeteci arkadaşlar, hükümet yetkililerimiz, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın verdiği destek benim için çok etkileyiciydi. Bundan çok etkilendiğimi söylemem lazım." diye konuştu.

Yalçın'ın gözüne isabet eden cismin polisin kullandığı gaz bombası kapsülü olduğu tahmin ediliyordu ancak Yalçın'a ilk müdahaleyi yapan cankurtaran Fransız Ronan Pacs'a göre, AA foto muhabirinin yaralanmasına neden olan şey Fransız polisinin plastik bombası oldu.

Ülkede, başta Paris'te olmak üzere emeklilik reformunu protesto eden on binlerce göstericiyle polis arasında yer yer arbede yaşanmıştı.

Göstericilerin çevreye verdikleri zarar ve bazı araçları ateşe vermesi üzerine polis müdahalede bulunmuş ve Yalçın'ın yanı sıra iki gazeteci ve bir gösterici yaralanmıştı.