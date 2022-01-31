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Gözüne kestirdiği dükkanı kamyon tutup boşalttı, komşuya da hamallık yaptırdı - Son Dakika

Gözüne kestirdiği dükkanı kamyon tutup boşalttı, komşuya da hamallık yaptırdı

31.01.2022 14:05

Antalya'da ikinci el eşya satan dükkanı gözüne kestiren bir hırsız, iş yeri sahibinin montaja gittiği esnada nakliyeci tutup içerideki malları kamyonete yükledi. Dükkandaki beyaz eşyaları tek başına taşıyamayan hırsız, bir de çevredeki esnaftan yardım istedi. Hırsızın yardımını geri çevirmeyen esnaf durumdan habersiz eşyaları kamyonete yükledi. Şaşırtan hırsızlık olayı saniye saniye kameraya yansıdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde hırsızlık şüphelisi, daha önce ayarladığı nakliyeciyi ikinci el malzeme satan dükkana yönlendirdi. Hırsız nakliyeciden kamyonete taşıması için yardım istedi. Nakliyeci, beli ağrıdığı için yardım teklifini reddetti.

Böyle yüzsüz hırsız görülmedi! Gözüne kestirdiği dükkanı kamyon tutup boşalttı, komşuya da hamallık yaptırdı

ESNAF BİLMEDEN HIRSIZA YARDIM ETTİ

Hırsız daha sonra diğer esnaflardan yardım istedi. Bir esnaf, dükkanda çalışan biri zannettiği hırsıza bilmeden yardım etti ve kamyonete beyaz eşyaları birlikte yüklediler. Olay anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Böyle yüzsüz hırsız görülmedi! Gözüne kestirdiği dükkanı kamyon tutup boşalttı, komşuya da hamallık yaptırdı

DÜKKAN SAHİBİNİN ELEMANI SANMIŞLAR

İkinci el eşya alım satım işiyle uğraşan Sezai Ateş, "Olay Cumartesi günü gerçekleşti. Ben montajdaydım, dükkanda değildim. Arkadaşlar geliyor buraya nakliyeci tutuyor. Buradan komşudan rica ediyor, çamaşır makinesini yüklüyor. Ben bu zamana kadar hiçbir komşuma söyleyemedim bana yardım edin diye. Hırsız bir güzel çağırıyor, beraber yüklüyorlar ve satıyorlar. Komşum da yardım ederken benim elamanım olduğunu sanıyor ve malzemeyi o şekilde götürüyorlar. Kesinlikle komşum bilmeden benim elamanım sanıyor. Belki de ben ucundan tut desem yardım etmezler ama hırsızla beraber yüklemişler.

Böyle yüzsüz hırsız görülmedi! Gözüne kestirdiği dükkanı kamyon tutup boşalttı, komşuya da hamallık yaptırdı

GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE ŞOKE OLDULAR

Buradan iki adet çamaşır makinesi, mini buzdolabını kapının önünden götürüp hurdacıya satmışlar. Hatta nakliyeciye yardım etmesini istemiş. Nakliyeci, "benim belim ağrıyor kaldıramam" demiş. Komşudan yardım istemiş işi olunca başka komşudan yardım istemiş. Yardım eden komşuya gittim. Neden böyle yaptın diye. "Ne diyorsun abi. Ben bilmeden yardım ettim, senin elamanın zannettim" dedi. O da şok oldu ama iş işten geçti" şeklinde konuştu.

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Antalya, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gözüne kestirdiği dükkanı kamyon tutup boşalttı, komşuya da hamallık yaptırdı - Son Dakika


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