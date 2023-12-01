 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gözüne kestirdiği televizyonu sırtlayıp götürdü, o anlar anbean görüntülendi - Son Dakika

Gözüne kestirdiği televizyonu sırtlayıp götürdü, o anlar anbean görüntülendi

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir işyerinin önünde bulunan televizyonu çalan şüpheli, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. İşyeri sahibi şikayetçi oldu ve polis ekipleri hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Gözüne kestirdiği televizyonu sırtlayıp götürdü, o anlar anbean görüntülendi
01.12.2023 - 17:45,  Güncelleme: 17:48
Abone Ol

Gözüne kestirdiği televizyonu sırtlayıp götürdü, o anlar anbean görüntülendi

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir işyerinin önünde bulunan televizyonu gözüne kestirip çalan ve sırtlayarak götüren şüpheliyi güvenlik kameraları saniye saniye görüntüledi.

Salihli'nin Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir elektronik malzeme satışı yapan işyerinin önündeki 110 ekran Android televizyon, hırsızlık zanlısı bir kişi tarafından çalındı. Hırsızın sırtlayıp götürdüğü ve işyeri sahibini hayrete düşüren o anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Mithatpaşa Mahallesi 18 Sokak No: 11 adresindeki işyerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde işyerini kapatma hazırlığı yapan, işyeri sahibi H.K., işyerinin önündeki 110 ekran Android TV'nin yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen işyeri sahibi, televizyonun bir şüpheli tarafından sırtlanıp götürüldüğünü izleyince soluğu karakolda aldı. İşyeri sahibi, hırsızlık anının saniye saniye yansıdığı görüntüleri teslim edip, şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işyeri önünden televizyon çalan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Salihli, Manisa, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gözüne kestirdiği televizyonu sırtlayıp götürdü, o anlar anbean görüntülendi - Son Dakika


17:29
Sinema ve tiyatro sanatçısı Can Gürzap hayatını kaybetti Sinema ve tiyatro sanatçısı Can Gürzap hayatını kaybetti
17:09
Eşinin husumetlileri tarafından öldürülmüştü! Parktaki cinayette 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı Eşinin husumetlileri tarafından öldürülmüştü! Parktaki cinayette 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
16:30
Kırmızı halıda siyah kuğu gibi süzüldü! Hande Erçel, Arabistan'daki tarzıyla büyüledi gibi Kırmızı halıda siyah kuğu gibi süzüldü! Hande Erçel, Arabistan'daki tarzıyla büyüledi gibi
16:29
Gine Bissau'da karakol basan askerler, yolsuzluktan gözaltına alınan iki bakanı serbest bıraktı Gine Bissau'da karakol basan askerler, yolsuzluktan gözaltına alınan iki bakanı serbest bıraktı
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Herzog'un da yer aldığı salonda net mesaj: Gazze'de sorumluluğa hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Herzog'un da yer aldığı salonda net mesaj: Gazze'de sorumluluğa hazırız
16:01
Esra Ezmeci 15 yıl mücadele ettiği epilepsi hastalığını anlattı: Allah'ın lütfuyla doğum yaptıktan sonra yendim Esra Ezmeci 15 yıl mücadele ettiği epilepsi hastalığını anlattı: Allah'ın lütfuyla doğum yaptıktan sonra yendim
15:55
Maç sırasında kafasını kale direğine çarpan Finlandiyalı milli hokeyci felç kaldı Maç sırasında kafasını kale direğine çarpan Finlandiyalı milli hokeyci felç kaldı
15:44
Banka Müdürü Seçil Erzan'a 600 bin dolar kaptıran Çorlu Belediyesi Zabıta Amiri görevden alındı Banka Müdürü Seçil Erzan'a 600 bin dolar kaptıran Çorlu Belediyesi Zabıta Amiri görevden alındı

Son Dakika
17:29 Sinema ve tiyatro sanatçısı Can Gürzap hayatını kaybetti
17:12 Tahir Büyükakın ile down sendromlu çocuğun videosu yüreklere dokundu
17:09 Eşinin husumetlileri tarafından öldürülmüştü! Parktaki cinayette 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
16:30 Kırmızı halıda siyah kuğu gibi süzüldü! Hande Erçel, Arabistan'daki tarzıyla büyüledi gibi
16:29 Gine Bissau'da karakol basan askerler, yolsuzluktan gözaltına alınan iki bakanı serbest bıraktı
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Herzog'un da yer aldığı salonda net mesaj: Gazze'de sorumluluğa hazırız
16:01 Esra Ezmeci 15 yıl mücadele ettiği epilepsi hastalığını anlattı: Allah'ın lütfuyla doğum yaptıktan sonra yendim
15:55 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 100. yıl kutlamasında 100 özel eğitim sınıfı açtı
15:55 Maç sırasında kafasını kale direğine çarpan Finlandiyalı milli hokeyci felç kaldı
15:44 Banka Müdürü Seçil Erzan'a 600 bin dolar kaptıran Çorlu Belediyesi Zabıta Amiri görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2023 17:59:53. #1.13#
SON DAKİKA: Gözüne kestirdiği televizyonu sırtlayıp götürdü, o anlar anbean görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement