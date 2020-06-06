Gözüne maske takıp yolculuk yapan kişiden açıklama Açıklaması - Son Dakika

Gözüne maske takıp yolculuk yapan kişi, "Yapmamam gerekirdi, hataydı." dedi.

Toroslar ilçesinde market işleten Hamza Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafın çekildiği gün annesiyle otobüse binip hastaneye gittiklerini belirterek, "Uzun saatler çalışıyoruz. Annemin tedavisi için hastaneye gidiyorduk. Yorgunluk vardı. Bir anlık refleksle maskeyi gözüme çektim. Yapmamam gerekirdi, hataydı." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 4 Haziran'da gözüne maske takıp yolculuk yapan bir kişinin fotoğrafını paylaşarak, "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim." ifadesini kullanmıştı.