Son Dakika Haberleri: Gözünü bile kırpmadan kardeşini defalarca bıçakladı
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Gözünü bile kırpmadan kardeşini defalarca bıçakladı

21 dakika önce

Adıyaman'da iki kardeşin kıraathanedeki bıçaklı kavgası saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Gözünü bile kırpmadan kardeşini defalarca bıçakladı, System.String[]
Adıyaman'da iki kardeşin kıraathanedeki bıçaklı kavgası saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Yenipınar Mahallesi'nde bulunan bir kıraathaneye gelen İ.Y. ile ağabeyi Ö.Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışan iki kardeş, kıraathanenin önüne çıkarak tartışmaya devam etti. İ.Y., olay kapansın diye kıraathaneye girdi. Bir süre sonra kardeşinin arkasından kıraathaneye giren Ö.Y. ise elinde bulunan bıçakla kardeşi İ.Y.'yi defalarca bıçakladı. Kıraathanedekilerin araya girmesi ile Ö.Y. etkisiz hale getirildi. Yaralı halde yere yığılan İ.Y., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kardeşini gözünü bile kırpmadan defalarca bıçaklayan Ö.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:45 Kaynak: İHA
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