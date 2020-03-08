Gözünü göç yolunda açan bebek ve ailesine Türkiye sahip çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gözünü göç yolunda açan bebek ve ailesine Türkiye sahip çıktı - Son Dakika

Gözünü göç yolunda açan bebek ve ailesine Türkiye sahip çıktı

17 dakika önce

Avrupa'ya geçmek için geldiği Edirne'de doğum yapan anne ve bebeğine Türkiye sahip çıktı.

Avrupa'ya geçmek için geldiği Edirne'de doğum yapan anne ve bebeğine Türkiye sahip çıktı.

Suriye uyruklu 22 yaşındaki Zeyneb el Abbüd, eşi Necdet el Hazza ile 10 gün önce Avrupa'ya geçmek için Yunanistan sınırına geldi.

Tampon bölgeye yakın alanda yaptıkları derme çatma çadırda Yunanistan'ın gazla müdahalesine rağmen kapının açılmasını bekleyen Zeyneb el Abbüd'ün sancısı tuttu. Bölgede sağlık hizmeti veren ekip hamile kadını hastaneye yetiştirdi.

Bir kız çocuğu dünyaya getiren anne ve bebeğini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü sahiplendi.

Müdürlük, bebeğin Yunanistan'ın attığı gaza maruz kalmaması için anne ve bebeği misafir etmeye başladı.

Amaçlarının Hollanda'ya gitmek olduğunu AA muhabirine anlatan 24 yaşındaki baba Necdet el Hazza, "Allah Türkiye'den razı olsun, inşallah Yunanistan insafa gelir. Bize acımıyorsa bebeğe acısın." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ve Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla aileyi misafir ettiklerini, istedikleri kadar misafir edebileceklerini söyledi.

Gözünü göç yolunda açan bebek ve ailesine Türkiye sahip çıktı

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:44 Kaynak: AA
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