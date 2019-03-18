Son Dakika Haberleri: Gözünü Kapattı Ayrım Yapmayanların Sarılmasını İstedi

Gözünü Kapattı Ayrım Yapmayanların Sarılmasını İstedi

36 dakika önce

Diyarbakır'da bir kişi, gözünü bağlayıp 'Din, dil, ırk ayrımı yapmıyorsan sarıl' pankartı açtı.

Gözünü Kapattı Ayrım Yapmayanların Sarılmasını İstedi, System.String[]
Diyarbakır'da bir kişi, gözünü bağlayıp 'Din, dil, ırk ayrımı yapmıyorsan sarıl' pankartı açtı. Yazıyı okuyan çevredeki vatandaşlar da gözü bağlı gence sarılarak destek verdi.

Diyarbakırlı genç, bir AVM'nin önüne giderek gözlerini bezle bağladı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında eline 'Din, dil, ırk ayrımı yapmıyorsan sarıl' pankartı alan genç, bir süre vatandaşların kendisine sarılmasını bekledi. İlk başta durumun ne olduğunu anlamayan çevredeki halk, yazıyı okuduktan sonra gence sarılmaya başladı.

Gencin yaptığı eylemin, sosyal deney olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:12 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Güncel
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