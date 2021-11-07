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Gözünü kırpmadan husumetlisine kurşun yağdırdı - Son Dakika

Gözünü kırpmadan husumetlisine kurşun yağdırdı

07.11.2021 22:17
Gözünü kırpmadan husumetlisine kurşun yağdırdı

Malatya'da bir kafede oturan husumetlisine kurşun yağdıran şüpheli kaçarken, olayda yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da bir kafede oturan husumetlisine kurşun yağdıran şüpheli kaçarken, olayda yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir kafede oturan B.Y.'nin yanına gelen husumetlisi olduğu ileri sürülen N.A., B.Y.'ye altı el ateş açtı. Sağ bacak kısmına isabet alan B.Y. yaralanırken N.A. bölgeden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı burada tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 6 adet 7,65 mm çapında boş kovan buldu. Ekiplerin şüpheli N.A'yı yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gözünü kırpmadan husumetlisine kurşun yağdırdı - Son Dakika


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