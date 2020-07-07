Gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti! - Son Dakika

Gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti!

Çekiç atmada kadınlarda Türkiye rekortmeni olan milli sporcu Tuğçe Şahutoğlu, 2021 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlığını sürdürüyor.

Çekiç atmada kadınlarda Türkiye rekortmeni olan milli sporcu Tuğçe Şahutoğlu, 2021 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlığını sürdürüyor. Şu anda Milli Takım kampında günde çift idman yaparak hazırlıklarına devam eden Şahutoğlu, hedefini olimpiyatlarda madalya olarak belirledi.

Son Dakika: Artvin Sahlepçiler köyünde çıkan yangında köy evleri yanıyor
Rus Meclisi'nden TBMM'ye Ayasofya çağrısı: Atatürk'ün kararını gözden geçirmeyin
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi


2001 yılında başladığı çekiç atmada her branşta Türkiye rekorları kıran Şahutoğlu, 2012 yılında büyüklerde 74 metre 17 santimle kırdığı rekoruyla halen bu kategoride rekortmenliğini sürdürüyor. Şu anda Mersin'de Atletizm Milli Takım kampında bulunan Şahutoğlu, Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde günde çift idman yaparak Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor. Hedefini olimpiyatlarda madalya olarak belirleyen Şahutoğlu, önümüzdeki yıllarda da yeni rekorlar kırmak istiyor.


"Büyüklerde rekor halen bende"


Çalışmalarıyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Tuğçe Şahutoğlu, spora beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle 1999 yılında başladığını söyledi. 2001 yılında çekiç atmaya başladığını kaydeden Şahutoğlu, "O günden bugüne kadar da birçok rekor kırdım. Rekor kırmaya küçük yaşta başladım. Yıldızlar, gençler, 23 yaş altı, üniversite, büyükler rekorları kırdım. Büyüklerde 74 metre 17 santimle rekor halen bende. Daha kıran olmadı. Umarız bu sene değil de önümüzdeki yıl rekoru tekrardan kıracağım. Ben küçüklükten beri spora karşı çok ilgiliydim. Yani antrenmanlara hep erken gelirdim. Antrenman yapmayı çok seviyordum. Ailem ilk başlarda tabi çok fazla sıcak bakmıyordu ve önemsemiyordu. Çünkü çekiç atma sporunu bilmiyorlardı. Daha sonra onlar da alıştılar. 'Rekorlar kırıyorsun, şampiyon oluyorsun, madalya getiriyorsun' dediler. Bunlar tabi bir sporcu için güzel duygular" diye konuştu.


"Olimpiyatlarda madalya alacağıma inanıyorum"


Her sporun kendine göre zorluğu olduğunu vurgulayan Şahutoğlu, "Çekiç atmanın da kendine göre zorlukları var. Atletizm branşı aslında diğer sporlara göre biraz daha zor. Şu an pandemi sürecinde yapamadığımız antrenmanların telafisini yapıyoruz. Çünkü çok fazla eksik kaldık. 2 ayda neredeyse doğru düzgün antrenman yapamadık. Bu olimpik sporcular için çok uzun bir süreç. Bazen bir hafta tatil yapmadığımız oluyor. O yüzden şu an kendimizi toparlamaya çalışıyoruz. Bu sezonu bu şekilde geçireceğiz. Önümüzdeki yıl Tokyo Olimpiyatları var. Eğer gidersem bu benim 3. olimpiyatım olacak. Tokyo Olimpiyatları'nda madalya hedefliyorum. Madalya alacağımıza inanıyoruz. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Çalışmalarımız tam gaz devam ediyor" ifadelerini kullandı.


"Tuğçe bunu yapabilir"


Milli Takım Antrenörü Muzaffer Tolun ise pandemiden dolayı bu dönemde iyi çalışamadıklarını belirterek, "Atış antrenmanlarımızı yapmaya çalıştık ama kuvvet idmanlarımız eksik kaldı. Bu sene böyle geçecek. Ancak durumumuz yine fena değil. Amacımız tabi 2021 olimpiyatları. Önce barajı geçip, kota almak, olimpiyata katılma hedefimiz var. Ardından ise olimpiyatlarda finalde yarışmak. Bu da tabi Tuğçe için imkansız değil. Bunu yapabilir. İnşallah bir aksilik, bir sakatlık çıkmasa da bunu başaracaktır" şeklinde konuştu.


Çekiç atma sporcuyla ilgili de konuşan Tolun, "Çekiç atma Türkiye'de atmaların içinde başarı oranı en yüksek olan branşlardan biri. Bu dalda bizim olimpiyat madalyalarımız var. Onun dışında olimpiyatlara katılan sporcularımız var. Çekiç atma ülkemizde seviliyor. Mersin'de özellikle tesisimiz de iyi. Çünkü çekiç atma Türkiye'nin birçok yerinde problem olan bir branş. Çünkü birçok yerde böyle bizimki gibi atma sahası yok. Biz o yönden çok şanslıyız. İnşallah bizdeki imkanlar Türkiye'nin her yerinde olur ve bu spor branşı daha da gelişir" dedi. - MERSİN

Türkiye, Mersin, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti! - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

10:24 Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi 10:13 Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 10:00 Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü 09:43 Güne yükselişle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor 09:38 Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor 09:36 İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:57 Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı 08:53 Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 04:38 Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi 23:13 Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu 22:34 Bodrum'da ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik
Son Dakika: Artvin Sahlepçiler köyünde çıkan yangında köy evleri yanıyor
13:00
Rus Meclisi'nden TBMM'ye Ayasofya çağrısı: Atatürk'ün kararını gözden geçirmeyin
12:49
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
12:40
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Çin'de görülen bubonik veba hastalığı yüksek risk taşımıyor
12:11
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
12:09
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
11:55
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
11:47
Genç kız sosyal medyada feryat etti: Tecavüz edip öldüreceğini söyledi, savcılık serbest bıraktı
11:33
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
10:48
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
10:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 13:24:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]