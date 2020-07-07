Gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti! - Son Dakika

Gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti!

- Gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti!

- Gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti!

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Çekiç atmada kadınlarda Türkiye rekortmeni olan milli sporcu Tuğçe Şahutoğlu, 2021 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlığını sürdürüyor

Milli sporcu Tuğçe Şahutoğlu:

"Tokyo Olimpiyatları'nda madalya hedefliyorum"

MERSİN - Çekiç atmada kadınlarda Türkiye rekortmeni olan milli sporcu Tuğçe Şahutoğlu, 2021 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlığını sürdürüyor. Şu anda Milli Takım kampında günde çift idman yaparak hazırlıklarına devam eden Şahutoğlu, hedefini olimpiyatlarda madalya olarak belirledi.

2001 yılında başladığı çekiç atmada her branşta Türkiye rekorları kıran Şahutoğlu, 2012 yılında büyüklerde 74 metre 17 santimle kırdığı rekoruyla halen bu kategoride rekortmenliğini sürdürüyor. Şu anda Mersin'de Atletizm Milli Takım kampında bulunan Şahutoğlu, Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde günde çift idman yaparak Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor. Hedefini olimpiyatlarda madalya olarak belirleyen Şahutoğlu, önümüzdeki yıllarda da yeni rekorlar kırmak istiyor.

"Büyüklerde rekor halen bende"

Çalışmalarıyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Tuğçe Şahutoğlu, spora beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle 1999 yılında başladığını söyledi. 2001 yılında çekiç atmaya başladığını kaydeden Şahutoğlu, "O günden bugüne kadar da birçok rekor kırdım. Rekor kırmaya küçük yaşta başladım. Yıldızlar, gençler, 23 yaş altı, üniversite, büyükler rekorları kırdım. Büyüklerde 74 metre 17 santimle rekor halen bende. Daha kıran olmadı. Umarız bu sene değil de önümüzdeki yıl rekoru tekrardan kıracağım. Ben küçüklükten beri spora karşı çok ilgiliydim. Yani antrenmanlara hep erken gelirdim. Antrenman yapmayı çok seviyordum. Ailem ilk başlarda tabi çok fazla sıcak bakmıyordu ve önemsemiyordu. Çünkü çekiç atma sporunu bilmiyorlardı. Daha sonra onlar da alıştılar. 'Rekorlar kırıyorsun, şampiyon oluyorsun, madalya getiriyorsun' dediler. Bunlar tabi bir sporcu için güzel duygular" diye konuştu.

"Olimpiyatlarda madalya alacağıma inanıyorum"

Her sporun kendine göre zorluğu olduğunu vurgulayan Şahutoğlu, "Çekiç atmanın da kendine göre zorlukları var. Atletizm branşı aslında diğer sporlara göre biraz daha zor. Şu an pandemi sürecinde yapamadığımız antrenmanların telafisini yapıyoruz. Çünkü çok fazla eksik kaldık. 2 ayda neredeyse doğru düzgün antrenman yapamadık. Bu olimpik sporcular için çok uzun bir süreç. Bazen bir hafta tatil yapmadığımız oluyor. O yüzden şu an kendimizi toparlamaya çalışıyoruz. Bu sezonu bu şekilde geçireceğiz. Önümüzdeki yıl Tokyo Olimpiyatları var. Eğer gidersem bu benim 3. olimpiyatım olacak. Tokyo Olimpiyatları'nda madalya hedefliyorum. Madalya alacağımıza inanıyoruz. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Çalışmalarımız tam gaz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Tuğçe bunu yapabilir"

Milli Takım Antrenörü Muzaffer Tolun ise pandemiden dolayı bu dönemde iyi çalışamadıklarını belirterek, "Atış antrenmanlarımızı yapmaya çalıştık ama kuvvet idmanlarımız eksik kaldı. Bu sene böyle geçecek. Ancak durumumuz yine fena değil. Amacımız tabi 2021 olimpiyatları. Önce barajı geçip, kota almak, olimpiyata katılma hedefimiz var. Ardından ise olimpiyatlarda finalde yarışmak. Bu da tabi Tuğçe için imkansız değil. Bunu yapabilir. İnşallah bir aksilik, bir sakatlık çıkmasa da bunu başaracaktır" şeklinde konuştu.

Çekiç atma sporcuyla ilgili de konuşan Tolun, "Çekiç atma Türkiye'de atmaların içinde başarı oranı en yüksek olan branşlardan biri. Bu dalda bizim olimpiyat madalyalarımız var. Onun dışında olimpiyatlara katılan sporcularımız var. Çekiç atma ülkemizde seviliyor. Mersin'de özellikle tesisimiz de iyi. Çünkü çekiç atma Türkiye'nin birçok yerinde problem olan bir branş. Çünkü birçok yerde böyle bizimki gibi atma sahası yok. Biz o yönden çok şanslıyız. İnşallah bizdeki imkanlar Türkiye'nin her yerinde olur ve bu spor branşı daha da gelişir" dedi.

Türkiye, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti! - Son Dakika Spor
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