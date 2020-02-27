Gözünün içini siyaha boyattı, görme yetisini kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Gözünün içini siyaha boyattı, görme yetisini kaybetti - Son Dakika Dünya

Gözünün içini siyaha boyattı, görme yetisini kaybetti

6 saat önce

Polonya'da bir kadın, gözünün içini siyaha boyayan ünlü bir rapçiye benzemek için bir dövme sanatçısına giderek gözünü siyaha boyattı.

Gözünün içini siyaha boyattı, görme yetisini kaybetti, System.String[]

Polonya'da bir kadın, gözünün içini siyaha boyayan ünlü bir rapçiye benzemek için bir dövme sanatçısına giderek gözünü siyaha boyattı. Ancak, yapılan prosedürden sonra genç kadın görüş kaybı yaşamaya başladı. Dövme sanatçısı ise 'acemice' yaptığı belirtilen işlem sonrası 3 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

Ülkenin Wroclaw şehrinde yaşayan Aleksandra Sadowska, gözünün içini siyaha boyayan ünlü Rapçi 'Popek'e benzeme amacıyla gözlerinin içini siyaha boyamak için 2016 yılında başkent Varşova'da bir dövme sanatçısına gitti. Sadowska dövmecideki göz boyama prosedüründen sonra gözlerinde acı hissetmeye başladı ve bunu dövme sanatçısına bildirdi. Dövme sanatçısı ise Sadowska'ya bunun normal olduğunu ve ağrı kesici alması gerektiğini söyledi. Ancak acemice yapıldığı belirtilen prosedürden sonra bir gözünde görüşünü tamamen kaybeden genç kadına doktorları, gözündeki hasarın düzeltilemez olduğunu ve diğer gözünde de hızlı bir şekilde görüş kaybı yaşandığını belirtti.

Olaya dair yapılan araştırmalarda ise dövme sanatçısının prosedürde ciddi hatalar yaptığı, vücuda yapılan dövmelerde kullanılan ve gözle temas etmemesi gereken mürekkep kullandığı belirtildi.

Öte yandan kadının avukatları da yerel medyaya yaptığı açıklamada, dövme sanatçısının böyle hassas bir prosedürün nasıl yapılacağını bilmediğine dair açık kanıtlar olduğunu ve buna rağmen dövme sanatçısının işlemini yaptığını bildirdi.

Sadowska ise olaya dair yaptığı açıklamada "Kendimi eve kapatıp, depresif olmayacağım. Üzgünüm ancak yaşamaya devam edeceğim" dedi.

Yerel medya, Sadowska'nın görüşünü düzeltmek için 3 operasyon geçirdiğini ve dövme sanatçısının, yaptığı işlem nedeniyle 3 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacağını yazdı.


Varşova, Polonya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:37 Kaynak: DHA
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