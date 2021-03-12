Gözütok: "12 Mart milli duruşun adıdır" - Son Dakika

Gözütok: "12 Mart milli duruşun adıdır"

12.03.2021 12:29
Gözütok:

TÜMSİAD Doğu Anadolu Koordinatör Şube Başkanı İbrahim Gözütok, Erzurum'un Kurtuluşu ve İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

TÜMSİAD Doğu Anadolu Koordinatör Şube Başkanı İbrahim Gözütok, Erzurum'un Kurtuluşu ve İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Doğu Anadolu Koordinatör Şube Başkanı İbrahim Gözütok, 12 Mart Erzurum'un kurtuluşunun 103'ncü ile İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla birer mesaj yayınladı.

TÜMSİAD Doğu Anadolu Koordinatör Şube Başkanı Gözütok, "12 Mart, milli bir duruş ev aynı zamanda mücadele azmine gösterilebilecek en güzel örneklerden birisidir" dedi.

Erzurum'un 2 yıl boyunca işgal altında kaldığını ve bu süre zarfı içerisinde Ermeni zulmünün en ağır şekilde yaşandığına dikkat çeken Gözütok, "12 Mart, tarihin sayfalarına acı, kan ve gözyaşlarıyla yazılmıştır. 12 Mart, milli bir duruş ev aynı zamanda mücadele azmine gösterilebilecek en güzel örneklerden birisidir. Aynı zamanda 12 Mart, bir şahlanış; mukaddes vatan toprağının gözünü kan bürümüş düşmanın elinden kurtarılış ile birlikte milletimizin gücünün gösteriliş günüdür. Ermeni mezaliminin tüyler ürperten yüzünü gören Erzurum, 3. Orduya bağlı Kazım Karabekir Paşa kumandasındaki 9. Kafkas Kolordusu'nun 12 Mart 1918'de şehre girmesiyle birlikte kurtulmuştur. Aradan geçen 103 yıla rağmen acımız tazedir, yüreklerimizdeki yangın sönmemiştir. Bu vesileyle Ermeni mezaliminde katledilen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, şehrimizin düşman işgalinden kurtarılmasını sağlayan kahraman ordumuzun tüm fertlerini rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

"İstiklal marşı, ön sözümüz ve son sözümüzdür"

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ile ilgili de düşüncelerini aktaran TÜMSİAD Doğu Anadolu Koordinatör Şube Başkanı Gözütok, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin karakterini yansıttığını söyledi.

Gözütok, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstiklal Marşı, milletimizin karakteri, Türk milletinin ön sözü ve aynı zamanda da son sözüdür.

İstiklal Marşımızı; milletimizin sözü, sesi, nefesi; hürriyet ve bağımsızlık aşkımızın en yüksek ifadesi olarak 100 yıldır aşkla okuyoruz ve dünya durdukça da aynı aşkla okumaya devam edeceğiz. İstiklal Marşı'mız; milletimizin bağımsızlık sembolü olarak, ay yıldızlı hilalimizle dalgalanacak, semalarımızda daima yankılanacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin marşını yazan, vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve şükranla anıyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun. Tıpkı milli şairimizin dediği gibi, "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!" diyor, İstiklal Marşımıza ilham veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Mehmet Akif Ersoy'u, vatana canlarını veren tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" dedi. - ERZURUM

Gözütok: 12 Mart milli duruşun adıdır
Gözütok: 12 Mart milli duruşun adıdır

İstiklal Marşı, Erzurum, Milli, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gözütok: '12 Mart milli duruşun adıdır' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim insanlarından Ay'a 6,7 milyon sperm gönderme hamlesi Türkiye'de aşı olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'si koronavirüse yakalandı 15 Temmuz darbe girişimine kadeh kaldıran Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 ay 15 gün hapis Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirecek hamle: Mısır ile ilişkiler normalleşiyor Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi İbo Show final yapmadan devam edecek! Kanal yönetiminden İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik hediye geldi
Bakan müjdeyi verdi! 424 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Bakan müjdeyi verdi! 424 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak         
12:58
Türkiye dış politikada yeni bir sayfa açıyor! Aramızın bozuk olduğu 3 Orta Doğu ülkesiyle ilişkiler normalleşiyor Türkiye dış politikada yeni bir sayfa açıyor! Aramızın bozuk olduğu 3 Orta Doğu ülkesiyle ilişkiler normalleşiyor         
12:45
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Emsal niteliğinde karar! Mahkemeye başvurdu, öğrenim kredisi borcunu sildirdi Emsal niteliğinde karar! Mahkemeye başvurdu, öğrenim kredisi borcunu sildirdi         
11:48
Gamze Topuz ve Tümer Metin'den ilginç aşk pozu! Birbirinin ayaklarını sevdiler Gamze Topuz ve Tümer Metin'den ilginç aşk pozu! Birbirinin ayaklarını sevdiler         
11:19
4 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla dünyanın en büyük seri katili olarak bilinen kadın, gen kurbanı olabilir 4 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla dünyanın en büyük seri katili olarak bilinen kadın, gen kurbanı olabilir         
10:41
İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti         
10:17
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti         
09:32
76 şehirde mutasyon alarmı! 40 binden fazla kişide görüldü, Sağlık Bakanlığı genelge yayımladı 76 şehirde mutasyon alarmı! 40 binden fazla kişide görüldü, Sağlık Bakanlığı genelge yayımladı         
09:10
Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu         
08:36
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı         
00:00
Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı         
22:05
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 13:10:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gözütok: "12 Mart milli duruşun adıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei