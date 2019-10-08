Son Dakika Haberleri: Gözyaşları içerisinde 'pişmanım' dedi, 15 yıl ceza aldı
Son Dakika 3. Sayfa Gözyaşları içerisinde 'pişmanım' dedi, 15 yıl ceza aldı

Gözyaşları içerisinde 'pişmanım' dedi, 15 yıl ceza aldı

23 dakika önce

Bursa'da kendisinden 300 lira alacağını isteyen Azerbaycan vatandaşını bıçaklayarak öldüren ve son savunmasını gözyaşları içerisinde yapan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gözyaşları içerisinde 'pişmanım' dedi, 15 yıl ceza aldı, System.String[]

Bursa'da kendisinden 300 lira alacağını isteyen Azerbaycan vatandaşını bıçaklayarak öldüren ve son savunmasını gözyaşları içerisinde yapan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Geçen yıl 7 Temmuz'da Görükle Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ailesini Azerbaycan'da bırakarak Türkiye'ye gelen Ahıska Türk'ü 1 çocuk babası Süleyman Nufarov, (27) Bursa'da Süleyman K.'nin (41) yanında bir inşaatta çalışmaya başladı. Bir süre sonra işten ayrılan Nufarov, Süleyman K.'nin çalıştığı inşaata giderek, Azerbeycan'a döneceğini belirtip, alacağı olan 300 lirayı istedi. İkili arasında çıkan tartışmada Süleyman K., Nufarov'u bıçakla yaraladı. Süleyman Nufarov kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybederken, şüpheli tutuklandı.


Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılan Süleyman K., son kez hakim karşısına çıktı. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan sanık, "Olay günü Süleyman Nufarov, 300 lira civarında parasını istemek için yanıma geldi. Ben ona parasını vereceğimi söyledim. Bana 'Bugün senden o parayı fazlasıyla alacağım' deyince, 'Kimse benden fazla para alamaz' diyerek tepki gösterdim. Bunun üzerine tartışma büyüdü. Süleyman bana sandalye ile vurdu. Ben de karpuz kestiğimiz bıçağı kendimi korumak için elime aldım, rastgele salladım. Bu sırada Süleyman omzumdan tutup kendisine çevirince istemeden bıçak ona denk geldi. Süleyman'ın hastanede öldüğünü öğrendim" diye konuştu.


Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın müebbet hapsini talep etti. Son sözü sorulan sanık, gözyaşlarına hakim olamayarak, "Keşke ben ölseydim, bu hadise yaşanmasaydı. Olaydan sonra kaçmadım. Kendim teslim oldum. Pişmanım, bunları yaşamak istemezdim" dedi.


Mahkeme heyeti, sanığa ilk müebbet hapis cezası verdi. Ardından iyi hal ve tahrik indirimi uygulayan mahkeme, sanığın cezasını 15 yıla düşürdü. - BURSA

Azerbaycan, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:09 Kaynak: İHA
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