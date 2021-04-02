Gözyaşları içinde kütüphane açılışı - Son Dakika

Gözyaşları içinde kütüphane açılışı

02.04.2021 15:09

Gözyaşları içinde kütüphane açılışı İhsaniye ilçesinde Şehit Ar Ramazan Sancak Kütüphanesi törenle açıldı Anne Fatma Sancak konuşma yaptığı sırada gözyaşlarını tutamadı İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu;

Gözyaşları içinde kütüphane açılışı

İhsaniye ilçesinde Şehit Ar Ramazan Sancak Kütüphanesi törenle açıldı

Anne Fatma Sancak konuşma yaptığı sırada gözyaşlarını tutamadı

İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu;

"Tarihi şehitler ve gazilerle dolu bir milletiz"

AFYONKARAHİSAR - Mardin'de teröristlerin hain saldırısı sonucu 1994 yılında şehit olan Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Üçlerkayası köyünden jandarma Er Ramazan Sancak adını yaşatmak için oluşturulan kütüphanenin açılışı duygulu anlar ve gözyaşları içinde yapıldı.

Çocuklar Gülsün Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Beyköy Ortaokulu'nun ortaklaşa çalışması ile oluşturulan Şehit Ar Ramazan Sancak Kütüphanesi törenle açıldı. Beyköy Ortaokulunda yoğun katılımla açılan kütüphane şehidin fotoğrafları ile donatılırken raflarda ise kitaplar ve bayraklar yerini aldı.

"Televizyon ve internet genç beyinlerimizi uyuşturuyor"

Programın açılış konuşmasını Beyköy Ortaokul Müdürü Bünyamin Ünlü gerçekleştirdi. Ünlü, kitap okumanın önemine değinerek, "Her evin sorunlarından bir tanesi televizyon ve internetti bilinçsiz kullanmak genç beyinleri uyuştururcasına, geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz çocuklarımızı büyük bir tehlike altında bıraktı diye düşünüyorum. Kütüphanenin çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yaşık'ın konuşması katılımcıları duygulandırdı

"Çocuklar Gülsün Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği" Afyonkarahisar Temsilcisi Duygu Sena Yaşık, şehidin ağzından kendi duygu ve düşüncelerini paylaştı. Yaşık'ın konuşması sırasında şehidin yakınları gözyaşlarını tutamadı.

"Tarihi şehitler ve gazilerle dolu bir milletiz"

İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu ise yaptığı konuşmada şunları söyledi;

"Şehitlerimizin ve gazilerimizin her zaman milletin nezdinde yeri ve değeri çok farklı olacak, onların yeri en yüksekte olacak. Onların haklarını asla ve asla ödeyemeyiz. Düşündükçe insanın tüyleri ürperiyor, ama maalesef tarihi şehitler ve gazilerle dolu bir milletiz ve ülkemizi savunma, müdafaa etmek için belki de daha çok şehidimiz, daha çok gazimiz olacak. Ama Allah yaşatmasın. Biz de diğer ülkeler gibi böyle şeylerle karşılaşmadan gelişmiş, ilerleyen bir ülke olmak istiyoruz."

Kaymakam Doğanoğlu'nun ardından okul öğrencisi Duygu Çetin, Bayrak şiirini okudu.

Şehit annesi Fatma Sancak gözyaşlarını tutamadı

Şehidin babası Abdullah ve annesi Fatma Sancak da programda bir konuşma gerçekleştirdi. Baba Sancak, anlamlı program için teşekkürlerini sunarken anne Sancak ise konuşma yaptığı sırada gözyaşlarını tutamadı. Kaymakam Doğanoğlu tarafından şehidin ailesine hediyeler takdim edildi. Kütüphanenin açılışı İlçe Müftüsü Mehmet Akarslan'ın dua etmesinin ardından kesilen kurdele ile açıldı.

Kütüphanede, Çocuklar Gülsün Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Beyköy Ortaokulu yöneticilerin birlikte düzenlediği kampanyada hayırseverlerin bağışladığı bin 350 kitabın yer aldığı belirtildi.

Gözyaşları içinde kütüphane açılışı
Gözyaşları içinde kütüphane açılışı
Gözyaşları içinde kütüphane açılışı
Gözyaşları içinde kütüphane açılışı
Gözyaşları içinde kütüphane açılışı
Gözyaşları içinde kütüphane açılışı

Karahisar, İhsaniye, Ramazan, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gözyaşları içinde kütüphane açılışı - Son Dakika


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