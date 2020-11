GÖZYAŞLARI İÇİNDE SMA HASTASI ÇOCUĞU İÇİN YARDIM BEKLİYOR - Son Dakika

ESENYURT'ta yaşayan Cevdet ve Özgül Gövercin çifti, SMA Tip 1 hastası 2 yaşındaki çocukları Mert'in tedavisi için yardım bekliyorlar. Gözyaşları içinde oğlunun tedavisi için gereken yaklaşık 2 milyon dolar tutarındaki ilacı alamadıklarını belirten anne Özgül Gövercin, " Günden güne kötüleşiyor. Her dakika her saniye korku içerisinde yatıyoruz" dedi. Amerika ve Avrupa ülkelerinde yapılan tedaviyle iuro (22 milyon lira). Gövercin,"Çocuğumuzun yaşı da ilerliyor belli bir yaştan sonra ilacın etkisi de kalmıyor. Bir an önce o ilaca kavuşmak istiyoruz. "diye konuştu.

Ailenin 3 çocuklarından en küçüğü olan yaşındaki Mert', hareketlerinin yavaşlaması nedeniyle hastaneye götürüldü. 3 aylıkken hastaneye giden minik Mert için SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Hastalığı tanımayan anne ve babası hastalığı öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Şu an 2 yaşında olan Mert, yaklaşık 1 sene hastanede tedavi görürürken, son 6 aydır da evde makinelere bağlı yaşamını sürdürüyor. Günden güne kötüleşen çocuklarının ölmesinden korkan aile hem yetkililerden hem de yardımseverlerden yardım bekliyor.

"GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE ERİYİP GİDİYOR"

Gözyaşları içinde oğlu için yardım isteyen anne Özgül Gövercin çocuklarının tedavisi için maliyeti yaklaşık 2 milyon dolar dolayındaki 'gen terapisi' olarak bilinen Amerika ve Avrupa ülkelerinde yapılan tedavi için gereken ilacı almak istediklerini söylüyor. Sağlık Bakanı ve tüm yetkililerin seslerini duymasını istediklerini söyleyen anne " Oğlumuzun günden güne nefesi gidiyor. Gözümüzün önünde eriyip gidiyor. Bir yıl yoğun bakım da yatırdım çocuğumu. 6 aydır cihaza geçtim. Yani bu çok zor o cihazlarla ömür boyu çocuğa nereye kadar bakabiliriz. Çocuk günden güne kötüleşiyor. Her dakika her saniye korku içerisinde yatıyoruz. Acaba beş dakika sonra ne olabilir? Yarım saat sonra ne olabilir? Çünkü bunların saatleri dakikaları belli değil." dedi.

"ÖLÜME GİDİYORUZ"Çocuğunun durumunun gün geçtikçe kötüleştiğini dile getiren ve diğer çocukları görünce çok üzüldüğünü dile getiren Özgül Gövercin, "Almazsak tabii ilaçlarımızı günden güne yani Allah korusun ölüme gidiyoruz. Türkiye onaylamadığı için alamıyoruz pahalı bir ilaç olduğu için kullanmıyoruz. Bunu Türkiye'nin onaylaması gerekiyor. Ben 20 milyonu nerden bulup getireyim. Benim o kadar bütçem yok. Çocuğumun yaşındakileri görünce dışarıda inanın ki kahroluyorum. Bunları anlatmak çok zor. Ben istiyorum ki çocuğumun peşinden koşayım. Ama ben maalesef böyle yapamıyorum çocuğumu cihazlarla görüyorum. Bize yardımcı olsunlar biz ilacı almak istiyoruz. Çünkü çocuğumuzun yaşı da ilerliyor belli bir yaştan sonra ilacın etkisi de kalmıyor. Bir an önce o ilaca kavuşmak istiyoruz. "diye konuştu.

"BİZİ GÖRMEZDEN GELMESİNLER""Tüm SMA hastası çocukların benzer durumları yaşadığını, ilaçların temininde tedavilerinde sıkıntılar yaşandığını anlatan aile, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor." Sesimizi duyurmak istiyorum bizi duysunlar" diyen Özgül Gövercin, "Bizi görmezden gelmesinler. Allah rızası için ya bir kahve parasını, bir çay parasını bize bağışlasalar o da yeter bize. Çocuğumu kurtarmak istiyorum.Onların sayesinde çocuğumu kurtarırız inşallah. Sevmek istiyorum okşamak istiyorum. ağabeyi ile ablasıyla oynamasını istiyorum" dedi.

