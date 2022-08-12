Eşinin öldürdüğü Ezgi, evlilik yıl dönümünde toprağa verilecek (2) - Son Dakika
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Eşinin öldürdüğü Ezgi, evlilik yıl dönümünde toprağa verilecek (2)

12.08.2022 18:54
Eşinin öldürdüğü Ezgi, evlilik yıl dönümünde toprağa verilecek (2)

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİİzmir'de, boşanma aşamasındaki eşi Deniz Özarslan tarafından tabancayla vurularak öldürülen Ezgi Özarslan, Urla'nın kırsal Özbek Mahallesi'nde son yolcuğuna uğurlandı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'de, boşanma aşamasındaki eşi Deniz Özarslan tarafından tabancayla vurularak öldürülen Ezgi Özarslan, Urla'nın kırsal Özbek Mahallesi'nde son yolcuğuna uğurlandı. Özbek Camii'ndeki cenaze törenine Ezgi'nin ailesi, arkadaşları, yakınları ve kadın dernekleri katıldı. Tabutun başında gözyaşı döken Ezgi'nin annesi Ziynet Zerkin, "Benim çocuğum kendi köyüne bu şekilde gelmemeliydi. Çocuğumun katili hala dışarıda geziyor. Vatana millete hayrı olmayan torbacı mezarda olmalıydı. Kızımın hakkı burası değildi. Kızım bir kalleşin kurşununa gitti. Böyle pisliklerden korkmayacağım. Kızımın kanını yerde koymayacağım. Sana söz veriyorum annem. Sen bir kere de ölmedin çocuğum. 1 hafta daha yaşadın. Annem sen kimleri sevdin? Ciğeri 5 para etmez birini sevdin" diye ağıt yaktı.

İMAMDAN DERS GİBİ SÖZLERCenaze töreninde konuşan cami imamı, "Maalesef Ezgi kardeşimiz gibi en sevdikleri insanlar tarafından katledilen kadınlar var. Ama bazen de kendimizi sorgulamamız lazım. Bu ülkede insanlar mafya dizilerinde birbirlerine su tabancası sıkar gibi mermi sıkan sahneleri izleyerek büyüyor. İzlediğimiz dizilere kadar her şeyin elden geçirilmesi, özenle izlettirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İkindi vakti kılınan namazın ardından Özarslan'ın bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Özbek Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


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Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşinin öldürdüğü Ezgi, evlilik yıl dönümünde toprağa verilecek (2) - Son Dakika

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