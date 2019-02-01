Gözyaşları ile Rektörlük Devir Teslim Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beykent Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Murat Ferman bugün cübbesini giydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beykent Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Murat Ferman bugün cübbesini giydi. Büyük bir törenle koltuğunu devreden Prof. Dr. Mehmet Emin Karahan konuşmasında gözyaşlarını tutamadı.



Beykent Üniversitesi Ayazağa yerleşkesinde gerçekleşen rektörlük devir teslim töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmasını öğrenciler adına Öğrenci Dekanı Serhat Bulut yaparken, dekanlar ve öğretim üyeleri adına ise Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akile Reşide Gürsoy gerçekleştirdi. Ardından Prof. Dr. Mehmet Emin Karahan'ın rektörlüğe veda konuşması ile tüm salon gözyaşlarına boğuldu. Cübbesini teslim alan Prof. Dr. Murat Ferman, kürsü konuşmasında, "Bu görevi layıkıyla yapacağıma söz veriyorum" dedi.



"Hepinizi çok sevdim ve sevmeye de devam edeceğim"



99 ay Beykent Üniversitesi Rektörlüğü yaptığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Emin Karahan, "Rektörlük sürem 17 Ocak 2019 tarihi ile bitti. 18 Ocak 2019 tarihinde ise yeni rektörümüze görevimi devrettim. Beykent Üniversitesi'nin bütün akademik ve idari kadrosuna teşekkür ederim. 8 yıl boyunca, sabırlı ve fedakarlıklarıyla özel kalemim olarak çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada çok güzel insanlarla tanıştım. Göreve başladığımda toplam 210 kadrolu öğretim elemanımız vardı. Bugün öğretim elemanımız toplam 4 katına ve öğrenci sayımız ise toplam 5 katına çıktı. Görevim süresince istemeyerek de olsa sesimi yükselttiğim arkadaşlarım olduysa hepsinden özür diliyorum. Yine beni görevim sürecince destekleyen sabahları evden erken ayrılışımı, akşamları geç dönüşümü, ben eve gelmeden yemek yemeyen, bazen yemek masasında beklerken uyuyakalan sevgili eşime, beni çok sık görme imkanı olmayan baba özlemi ile dolu olan sevgili kızlarıma ve damadıma hepinizin huzurunda teşekkürü borç bilirim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada hepimizin görevi Beykent Üniversitesini daha da yukarı taşımaktır. Bu yolda hepimiz Rektörümüze destek olacağız. Kişiler fani kurumlar bakidir. Hepinizi çok sevdim ve bundan sonrada sevmeye devam edeceğim. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi ve kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum" dedi.



"Beykent altın bir ziynettir"



Rektörlük görevini layıkıyla yapacağına söz veren Prof. Dr. Murat Ferman, "Bu görev için bana inanan ve güvenen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Allah utandırmasın. Bembeyaz, bomboş kara kaplı bir defter ile başlıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Aramızda bulunan sevgili eşime, sevgili oğluma ve ailemizi temsilen burada olan değerli kardeşime çok teşekkür ediyorum. Beykent altın bir ziynettir. Biz bu ziyneti daha da parlatacağız. Allah doğru kulvarlarda olmayı nasip etsin. Hepinize teşekkür ediyorum" diyerek cümlelerini sonlandırdı. - İSTANBUL

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