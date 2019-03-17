Son Dakika Haberleri: Gözyaşlarına Boğulan Futbolcuları Taraftar Teselli Etti

Gözyaşlarına Boğulan Futbolcuları Taraftar Teselli Etti

25 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta karşılaşmasında kendi evinde Ankara Demirspor'a 2-1 yenilerek ligin bitime 7 hafta kala 3. Lig'e düşmesi kesinleşen Manisaspor'da genç futbolcular büyük üzüntü yaşadı.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta karşılaşmasında kendi evinde Ankara Demirspor'a 2-1 yenilerek ligin bitime 7 hafta kala 3. Lig'e düşmesi kesinleşen Manisaspor'da genç futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Bazı futbolcular gözyaşlarına hakim olmazken maçı izlemeye gelen az sayıdaki taraftar takımına sahip çıkarak tribünden futbolcuları teselli etti.

Geçtiğimiz yıl 1. Lig'den 2. Lig'e düşen ve eksi 15 ceza puanının yanında transfer yasağı da getirilen Manisaspor ligin bitimine 7 hafta kala Gaziantepspor'dan sonra 3. Lig'e düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu. Manisa 19 Mayıs Stadyumunda Ankara Demirspor'a 2-1 yenilerek 3. Lig'e düşmesi kesinleşen Manisaspor'un genç futbolcuları bitiş düdüğüyle büyük bir üzüntü yaşadı. Bazı futbolcular gözyaşlarına hakim olamazken, futbolculara taraftar sahip çıktı. Az sayıdaki taraftar futbolcuları tribüne çağırarak, tezahüratlarda bulundu. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:57 Kaynak: İHA

Ankara Demirspor, Manisaspor, Spor
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