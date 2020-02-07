Gözyaşlarına boğuldu: "Güzel kızanım benim, hadi kalk kızanım" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gözyaşlarına boğuldu: 'Güzel kızanım benim, hadi kalk kızanım' - Son Dakika

Gözyaşlarına boğuldu: "Güzel kızanım benim, hadi kalk kızanım"

6 saat önce

İstanbul'da uçak kazasında hayatını kaybeden 30 yaşındaki Tekirdağlı diş hekimi Zehra Bilgi Koçar'ın cenaze töreninde hüzün hakimdi.

Gözyaşlarına boğuldu:

İstanbul'da uçak kazasında hayatını kaybeden 30 yaşındaki Tekirdağlı diş hekimi Zehra Bilgi Koçar'ın cenaze töreninde hüzün hakimdi. Anne Zülfiye Bilgi, "Güzel kızanım benim, hadi kalk kızanım, canım benim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.


Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kazada özel bir hava yolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini yapan uçağı, iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmıştı. Kazada hayatını kaybeden 30 yaşındaki diş hekimi Zehra Bilgi Koçar için memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.


Koçar'ın cenazesi Yeni Mahalle'deki baba ocağına getirildiği sırada duygulu anlar yaşandı. Anne Zülfiye Bilgi, "Güzel kızanım benim, canım benim, küçücük kızanım benim. Hadi kalk kızanım" diyerek gözyaşlarına boğuldu. - TEKİRDAĞ

İstanbul, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

flash!
Son Dakika: İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam! 10 Şubat'tan itibaren geçerli olacak Erdoğan, çığ felaketinde şehit düşen askerin cenaze törenine katıldı: Biz buna sabredeceğiz Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı

Son Dakika Haberleri
18:39 Youtuber Reynmen yeni şarkısı Leila ile dünya listelerine girdi
18:31 Çağatay Ulusoy'un yeni askerlik fotoğrafları ortaya çıktı
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 19:16:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gözyaşlarına boğuldu: "Güzel kızanım benim, hadi kalk kızanım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]