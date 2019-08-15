Son Dakika Haberleri: Gözyaşlarına hakim olamadılar
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Gözyaşlarına hakim olamadılar

1 saat önce

Enez, bu yıl ilk kez "Trakya Müzik Festivali"ne ev sahipliği yapıyor.

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Enez, bu yıl ilk kez "Trakya Müzik Festivali"ne ev sahipliği yapıyor. 11 -13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen festivalin ikinci gününde festivalseverlerle buluşan Hayko Cepkin, aynı gün sahne alan Cahit Berkay'ı sahnesine davet etti. Moğollar'ın, Madımak katliamı için bestelediği "Issızlığın Ortasında" şarkısını birlikte seslendiren Cahit Berkay ve Hayko Cepkin, şarkının bitiminde gözyaşlarına hakim olamadılar. Uzun süre duygusal anların yaşandığı konseri izleyen binlerce kişi, Berkay ve Cepkin'i dakikalarca alkışladı.
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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:47 
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