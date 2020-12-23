Gözyaşlarını tutamayan Songül Karlı: Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım - Son Dakika

Gözyaşlarını tutamayan Songül Karlı: Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım

23.12.2020 16:20
Gözyaşlarını tutamayan Songül Karlı: Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım, System.String[]

ŞARKICI Songül Karlı, eski eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini söyleyerek, "Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım. Bu süreçte bana tek yardım eden isim Latif Doğan oldu.

ŞARKICI Songül Karlı, eski eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini söyleyerek, "Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım. Bu süreçte bana tek yardım eden isim Latif Doğan oldu. Evimin mutfak alışverişini dahi yapıp, bize para bırakırdı" diyerek gözyaşı döktü. Karlı, evine haciz geldiğini belirterek, "Oğlumun gitarından, benim bağlamama kadar her şeyim haczedildi" dedi.

"BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLEDİ"

Şarkıcı Songül Karlı avukatı Murat Şekerli ile ortak basın açıklaması düzenledi. Eski eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığını iddia eden Songül Karlı, gözyaşları içerisinde yaşadığı olayları anlattı.  5 yıllık evliliğinde 4 kez ayrılmak istediğini ve 4 kez dayak yediğini belirten Karlı, eski eşinin "Sen burada oturacaksın bana çocuk yapacaksın seni öldürürüm, gebertirim" diyerek  tehdit edildiğini iddia etti. Hem fiziki, hem sözlü şiddete uğradığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini söyleyen Karlı, "Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım. Evladım meyve suyu istediğinde bile, 'bakkallar kapalı' diye yalan söylemek zorunda kaldım. Bakkala gidemediğimiz için evimizde pilav ve su vardı. Bu süreçte bana tek yardım eden isim Latif Doğan oldu. Evimin mutfak alışverişini dahi yapıp, bize para bırakırdı" diyerek gözyaşı döktü.

"35 MİLYON KAYBIM VAR"

35 milyonun üzerinde bir kaybı olduğunu dile getiren Songül Karlı, "Bana kendisinin MİT çalışanı olduğunu söyledi. Arsamdan, arabama, mücevherlerimden ziynet eşyalarıma kadar her şeyi elimden aldı. Şimdi evladımı nasıl geçindireceğim korkusuyla yaşıyorum. Aklımda olan tek şey o. Yıllarımın birikimimi elimden aldı. Artık bu yaşadığım süreçten sonra anne babama dahi güvenemez oldum" şeklinde konuştu.

"EVİME HACİZ GELDİ" Karlı, ayrılmaya karar verdiğini,  eşinin araya hatırlı kişileri  koyduğunu belirtti. Karlı,  "Eski eşim bir gün eve geldi, ayrılmak istediğimi söyledim. Oturduğu yerden fırladı, bende ne bel bıraktı ne de böbrek bıraktı. Şiddete maruz kaldım.  Bu süre zarfında sırf çocuğumun geleceği için sustum" dedi. Kendisine haciz geldiğini de belirten Karlı, "Oğlumun gitarından, benim bağlamama kadar her şeyim haczedildi. Çocuğum uzaktan eğitimini dahi benim telefonumdan alıyor. Laptopu dahi haczedildi" dedi.

(Fotoğraf)


Gözyaşlarını tutamayan Songül Karlı: Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım
Gözyaşlarını tutamayan Songül Karlı: Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım
Gözyaşlarını tutamayan Songül Karlı: Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım

Songül Karlı, Latif Doğan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gözyaşlarını tutamayan Songül Karlı: Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü sürü bağışıklığı için tarih verdi: 2021 yılının sonuna kadar oluşmayacak İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı AK Partili Çalık: Kılıçdaroğlu'nun şehit annesine 121 TL aylık bağlandı ifadesi kesinlikle yalandır Sahte içki bir can daha aldı! Elleri ve yüzü kan içinde bulundu Karın yağışını kutlayan Bella Hadid, giydiği kombinin fiyatıyla ağızları açık bıraktı Son Dakika: İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam Yolcu kadını "Sana ev açarım" diye taciz eden şoförün savunması pes dedirtti: Cinsel bir amacım olmadı Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı
Mustafa Cengiz, Falcao için transfer ateşini yaktı: Devre arasında her şey olabilir Mustafa Cengiz, Falcao için transfer ateşini yaktı: Devre arasında her şey olabilir         
16:13
Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı         
15:51
Son Dakika! Bilim Kurulunun bugün yapacağı toplantı ertelendi Son Dakika! Bilim Kurulunun bugün yapacağı toplantı ertelendi         
15:39
Pınar'ın katledildiği evdeki keşifte kahreden detay! Nasıl yaktığını anlatması için varil getirildi Pınar'ın katledildiği evdeki keşifte kahreden detay! Nasıl yaktığını anlatması için varil getirildi         
15:19
Kaçak avcılar, kendilerini ihbar eden muhtarı kafası kesilip derisi yüzülmüş dağ keçisiyle tehdit etti Kaçak avcılar, kendilerini ihbar eden muhtarı kafası kesilip derisi yüzülmüş dağ keçisiyle tehdit etti         
14:58
Kalpazanlara baskın! Siyah poşetler içerisinde deste deste dolar ele geçirildi Kalpazanlara baskın! Siyah poşetler içerisinde deste deste dolar ele geçirildi         
14:41
Koronanın 17 farklı mutasyonuna rastlanan Almanya'da cansız bedenler krematoryumda yakılmaya başlandı Koronanın 17 farklı mutasyonuna rastlanan Almanya'da cansız bedenler krematoryumda yakılmaya başlandı         
14:28
Son Dakika! Erdoğan'dan Son Dakika! Erdoğan'dan "Gönlünüzden geçen asgari ücret nedir?" sorusuna yanıt: Belli bir yere gelsin, cevap vereceğiz         
13:25
Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor         
11:58
Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp kişiye ait olduğu ortaya çıktı Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp kişiye ait olduğu ortaya çıktı         
11:50
Hepsi birbirinden değerli! Türkiye'nin 10 başarılı genci belli oldu Hepsi birbirinden değerli! Türkiye'nin 10 başarılı genci belli oldu         
11:46
Elon Musk'tan bomba itiraf: Apple'a Tesla'yı satın almasını önerdim Elon Musk'tan bomba itiraf: Apple'a Tesla'yı satın almasını önerdim         
11:08
Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim         
10:45
Tamamlandığında Türkiye'nin en, dünyanın ise 3. yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda son 13 metre Tamamlandığında Türkiye'nin en, dünyanın ise 3. yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda son 13 metre         
10:27
Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi         
10:03
Yumurtalarını kardeşine yedirmek için aldığı 8 bıldırcınla çiftlik kurdu Yumurtalarını kardeşine yedirmek için aldığı 8 bıldırcınla çiftlik kurdu         
08:19
Serasında yediği karpuzun çekirdeklerini rastgele attı, kışın ortasında karpuz çıktı Serasında yediği karpuzun çekirdeklerini rastgele attı, kışın ortasında karpuz çıktı         
08:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 16:31:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gözyaşlarını tutamayan Songül Karlı: Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei