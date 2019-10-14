GPD Başkanı Aykaç:

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Ortak Gelişim Kongresi'nde gıda sektörünün öncüleri bir araya geldi. Sektörün sorunlarının ve çözümlerin konuşulduğu toplantıda GPD Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, perakendecilerin gerektiğinde karlarından vazgeçerek tüketicinin yanında olduklarını vurguladı.



Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) tarafından 14 Ekim 2019 tarihinde Wyndham Grand Istanbul Levent'te altıncısı düzenlenen "GPD 6. Ortak Gelişim Kongresi"nde sektöre yön veren profesyoneller bir araya geldi.



Ortak Gelişim Kongresi'nin ana teması "Gelecek, Çevik ve Dayanıklı Olanların" olarak belirlendi. Sektörün gündeminde yer alan konulara da değinilen kongrede, perakende dünyasında gelecekte hayatta kalmanın ve başarının yolları, farklı çerçevelerden ele alındı. Tedarik zinciri kapsamında üreticiden tüketiciye doğru yolculukta, tedarikçilerin, perakendecilerin, çözüm ortaklarının çeviklik ve dayanıklılık çözümleri ile örnek hikayeleri paylaşıldı.



Kongrenin açılış konuşmasını yapan GPD Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, gelişimin ancak tüm paydaşlara ortak fayda sağladığı takdirde sürdürülebilir olacağının altını çizerek, Ortak Gelişim Kongresi'nin bunun en önemli platformu olduğunu ifade etti.



"Gerektiğinde karlarımızdan vazgeçerek tüketicinin yanında duruyoruz"



Hane halkı tüketim harcamalarının yüzde 50'sinin gıda, yiyecek içecek ve temel ihtiyaç maddeleri harcamalarından oluştuğunu belirten Aykaç, bu harcamaların sadece yüzde 26'sının modern kanallardan yapıldığını ve perakendede en büyük patronun "tüketici" olduğunu vurguladı.



Perakendecilerin üretim ile son tüketici arasındaki köprü vazifesini gördüğünü ifade eden Aykaç, "Bu vazifemizi gerçekleştirirken, tedarik zincirimizden gelen fiyat dalgalanmalarını tüketicimize en az düzeyde yansıtmak için kendi kaynaklarımızı zorluyoruz. Ölçeğimizi de kullanarak sağladığımız fiyat avantajıyla da son fiyatlarımızı dengelemeye çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz ekonomik durumda, biz bu kaynak desteğini sağlamaya çalışırken, gerektiğinde karlarımızdan da vazgeçerken, tedarik zincirimizin de sekteye uğramaması gerekiyor. Tedarikçimizin önünü kesmeden, ürün ve hizmetleri hijyenik ortamda ve en iyi fiyatla tüketiciye ulaştırma görevimizde de daima tüketicimizin tarafında olduğumuzun altını çizmek isterim" dedi.



"Enflasyonla mücadelede kilit rol oynuyoruz"



Enflasyon ile mücadelede, kayıt dışı ekonominin önlenmesinde, kayıt içi gelirin ve istihdamın artırılmasında, modern perakendenin önemli rol oynadığını vurgulayan Aykaç sözlerini şöyle sürdürdü:



"Modern perakende, geniş ekosistemi sayesinde ülke ekonomisine olan dinamo etkisi ve ölçek ekonomisi dolayısıyla enflasyonla mücadelede kilit bir rol oynamaktadır. Modern gıda perakendesi sektörünün 150 milyar TL seviyesindeki cirosunun ve 425 binin üzerindeki istihdamının direkt etkisinin beraberinde, eko sistemimiz içinde etkilediğimiz sektörlerle bu rakamlar daha da önemli boyutlara ulaşmaktadır. Çarpan etkisi gıda perakendesinde 1,3 iken, perakendenin diğer kolları da dahil edildiğinde bu etki 2 civarına çıkmaktadır. Başka bir deyişle, perakendenin 1 birim büyümesi, genel ülke ekonomisine 1,5 - 2 kat olarak yansımaktadır. Dolayısıyla perakende sektöründe meydana gelecek sıkıntılar da, ülke ekonomisine ve enflasyona bu oranda yansıyacaktır."



Ülkemizin uzun vadeli plan ve programlar yapmasının önemini hatırlatan Aykaç, yatırımcının önünü daha rahat görebilmesi için uzun vadeli plan ve programların vakit kaybedilmeden yapılıp uygulamaya geçmesi gerektiğinin altını çizdi.



Sektörü ilgilendiren konular için yapılacak çalışmalara gönüllü katkı sunmaya hazır olduklarını da ifade eden Aykaç; özellikle yurt dışından gelecek yatırımcıya güvenli bir ortam sunmak adına mevzuatlarımızı gözden geçirmeye ihtiyaç olduğunu kaydetti.



Aykaç şöyle devam etti: "Bu çerçevede önümüzdeki dönemde sektörün aynı zamanda ülkemizin en önemli konuları olarak gördüğümüz üzülerek ifade edeceğimiz ve dünya sıralamasında 3. olduğumuz taklit ve tağşiş ürünlerle mücadele, özellikle hizmet sektörünün tamamını ilgilendiren saatlik çalışma modelinin geliştirilmesi, ticari hayatımızı yakından ilgilendiren Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılacak değişiklikler, kısaca hal kanunu olarak bilinen Sebze ve Meyve Ticaretini Düzenleyen Kanun'da yapılacak değişiklikler, KDV oranlarındaki karmaşık yapının yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar ile özellikle ekonominin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan kayıt dışının azaltılmasına yönelik çalışmalar yakından takip edeceğimiz ve destek vermeyi görev edindiğimiz konular arasındadır."



Gıda perakendesine yön veren profesyonellerin bir araya geldiği kongrede gerçekleşen "Tanışma Maratonu"nda her yıl olduğu gibi bu yılda önemli bir network ağı oluşturuldu. Kongre sırasında gün boyu gezilebilen Gelişim Market'te yer alan üretici ve tedarikçilere de ürünlerini tanıtarak daha büyük pazarlara açılabilme imkanı sağlandı. Bu sene ayrıca hem kongre akışında hem de Gelişim Market'te kooperatiflere ağırlık verilerek sektöre olan katkıları vurgulandı. - İSTANBUL