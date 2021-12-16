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GPS cihazıyla takip ettiği doktor kızını öldüren babaya müebbet hapis cezası - Son Dakika

GPS cihazıyla takip ettiği doktor kızını öldüren babaya müebbet hapis cezası

16.12.2021 19:24

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde pratisyen hekim olan kızı Gülnur Yılmaz'ı GPS cihazıyla takip edip önce arabayla çarpan daha sonra da annesinin yerini söylemediği için 20 el ateş eden baba Mustafa Ali Yılmaz, indirim şartları uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gülnur Yılmaz'ın annesi Gülden Yozgatlı, "Ben bugün çok rahat uyuyacağım ilk defa" sözlerine yer verdi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde 27 Haziran 2019'da yaşanan olayda; Antalya'dan annesinin yanına gitmek üzere 2 arkadaşıyla yola çıkan pratisyen hekim Gülnur Yılmaz'ın kullandığı otomobile GPS cihazı takarak takip eden ve İzmir'de market işleten babası Mustafa Ali Yılmaz, 3 kez otomobiliyle çarparak kızının aracını yol dışına çıkardı. Eşi, Gülden Yozgatlı'nın yerini soran Mustafa Ali Yılmaz, cevap alamaması üzerine kızına 5 el ateş etti. Sonra arkadaşlarından da eşinin yerini öğrenemeyen Mustafa Ali Yılmaz, kızının kafa bölgesine 15 el daha ateş etti. Vücuduna 20 kurşun isabet eden Gülnur Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI

7 Ekim 2021'de Burhaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mütalaasını açıklayan savcılık, atış yoğunluğunun baş bölgesine gerçekleşmesi nedeniyle sanığın eylemi, 'canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçuna vücut verdiği, böylece şüphelinin üzerine atılı 'tasarlayarak canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçunu işlediği belirtilmişti. Savcılık mütalaasında ayrıca, sanığın kullandığı araçla, maktulün aracına birden fazla çarpmasıyla kaza yapmalarına neden olan Mustafa Ali Yılmaz'ın, araçtaki M.O. ve E.U.'nun yaralandıklarının sabit olduğu ve aracı silah gibi kullandığı gerekçesiyle, 'silahla kasten basit yaralama' suçunu gerçekleştirdiği belirtildi. Duruşmaya SEGBİS ile katılan tutuklu baba Mustafa Ali Yılmaz ise olayı tasarlamadığını, canavarca hisle hareket etmediğini, kızını sevdiğini ve olayın aniden geliştiğini ileri sürdü. Tarafları son kez dinleyen mahkeme heyeti, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verdi.

"BEN BUGÜN ÇOK RAHAT UYUYACAĞIM"

Mahkeme heyetinin kararı açıklamasının ardından anne Gülden Yozgatlı ile birlikte destek olmak için gelen kadın dernekleri üyeleri de büyük sevinç yaşadı. Mahkeme çıkışında açıklama yapan Gülden Yozgatlı, bekledikleri sonucun çıktığını belirterek, "2,5 senedir savaşıyoruz. Bu kadar uzun sürmemeliydi ama buna da şükür. Biz istediğimizi aldık. Çok şükür. Normal şartlarda hiç düşünmezsiniz. Adım adım her şey o kadar belli. Ama ne olursa olsun bir 'Acabanız' oluyor. Bir de derin bir sorumluluk var. Ben bugün çok rahat uyuyacağım ilk defa. Namus kisvesi altına sığınıp, saklanıp artık kadınları öldürmekten vazgeçsinler. Silahları kendilerine doğrultsunlar. Kadınlara düzgün muamele etsinler, eşlerini sevsinler, karşılarında durmasınlar. Sonuç için çok memnunum. Beklediğim, istediğim buydu. Alması gereken bulması gereken ceza buydu. Sürpriz yaşamadığım için çok mutluyum. Bittiği için çok mutluyum. Artık kendime dönebileceğim, artık düşünmeyeceğim. Bu gece ilk defa rahat uyuyacağım. Bir anne olarak, olaydan sonra yapabileceğim bana vazife olan, üstüme düşen görev neyse onu tamamladığımı hissediyorum, düşünüyorum" dedi.

"EMSAL OLMASINI UMUYORUZ"

Duruşma sonrası açıklama yapan Gülden Yozgatlı'nın avukatı Berna Menteş, 2 buçuk yıl süren mücadelenin ardından kararın açıklandığını söyledi. Mustafa Ali Yılmaz'a öz kızını tasarlayarak, planlayarak ve canavarca bir hisle öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini ve herhangi bir indirim uygulanmadığını belirten Menteş, "Bu açıdan kararı çok olumlu buluyoruz. Araçta bulunan diğer 2 kişi yönünden de yaralama suçundan 2'şer kez 15 ay hapis cezası verildi. Araçla arkadan çarptığı için araç silah sayıldı. Silahla yaralama suçundan ceza almış oldu. Ayrıca evinde bulunan ruhsatsız silahlardan dolayı da 2 yıl 6 ay ceza verildi. Biz kararı olumlu karşılıyoruz. Çünkü hiçbir indirim yapılmadan bu ceza verildi. Bu açıdan diğer kadın cinayeti dosyalarında da emsal olmasını umuyoruz" diye konuştu.

GPS cihazıyla takip ettiği doktor kızını öldüren babaya müebbet hapis cezası
GPS cihazıyla takip ettiği doktor kızını öldüren babaya müebbet hapis cezası
GPS cihazıyla takip ettiği doktor kızını öldüren babaya müebbet hapis cezası
GPS cihazıyla takip ettiği doktor kızını öldüren babaya müebbet hapis cezası

Ağırlaştırılmış Müebbet, Ali Yılmaz, Balıkesir, GPS, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa GPS cihazıyla takip ettiği doktor kızını öldüren babaya müebbet hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: GPS cihazıyla takip ettiği doktor kızını öldüren babaya müebbet hapis cezası - Son Dakika
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