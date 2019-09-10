Son Dakika Haberleri: GPS'in Avrupalı rakibi Galileo 1 milyar kullanıcıyı geçti
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GPS'in Avrupalı rakibi Galileo 1 milyar kullanıcıyı geçti

48 dakika önce

Konum belirleme sistemi GPS'ye rakip olarak Avrupa Birliği tarafından geliştirilen Galileo servisinin kullanıcı sayısı 1 milyarı geçti

GPS'in Avrupalı rakibi Galileo 1 milyar kullanıcıyı geçti, System.String[]

Konum belirleme sistemi GPS'ye rakip olarak Avrupa Birliği tarafından geliştirilen Galileo servisinin kullanıcı sayısı 1 milyarı geçti.


Avrupa Komisyonu'nun yazılı açıklama ile duyurduğu başarının arkasında üreticilerin bu sistemi yeni ürünlere entegre etmesi bulunuyor.

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Avrupa Birliği, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:45 
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