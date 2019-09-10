GPS'in Avrupalı rakibi Galileo 1 milyar kullanıcıyı geçti

Konum belirleme sistemi GPS'ye rakip olarak Avrupa Birliği tarafından geliştirilen Galileo servisinin kullanıcı sayısı 1 milyarı geçti.



Avrupa Komisyonu'nun yazılı açıklama ile duyurduğu başarının arkasında üreticilerin bu sistemi yeni ürünlere entegre etmesi bulunuyor.