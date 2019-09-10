GPS'in Avrupalı rakibi Galileo 1 milyar kullanıcıyı geçti
48 dakika önce
Konum belirleme sistemi GPS'ye rakip olarak Avrupa Birliği tarafından geliştirilen Galileo servisinin kullanıcı sayısı 1 milyarı geçti
Konum belirleme sistemi GPS'ye rakip olarak Avrupa Birliği tarafından geliştirilen Galileo servisinin kullanıcı sayısı 1 milyarı geçti.
Avrupa Komisyonu'nun yazılı açıklama ile duyurduğu başarının arkasında üreticilerin bu sistemi yeni ürünlere entegre etmesi bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:45
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