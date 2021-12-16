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Son dakika... GPS'le takip ettiği kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet cezası - Son Dakika

Son dakika... GPS'le takip ettiği kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet cezası

16.12.2021 22:03
Son dakika... GPS'le takip ettiği kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet cezası

Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Havran ilçesinde 2019 yılında, aracına küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takarak izlediği doktor kızını silahla öldüren babaya yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde 2019 yılında, aracına küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takarak izlediği doktor kızını silahla öldüren babaya yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde 27 Haziran 2019'da Antalya'dan annesinin yanına gitmek üzere 2 arkadaşıyla yola çıkan pratisyen hekim Gülnur Yılmaz'ın kullandığı otomobile GPS cihazı takarak takip eden babası Mustafa Ali Yılmaz, 3 kez otomobiliyle çarparak kızının aracını yol dışına çıkarmış, eşi Gülden Yozgatlı'nın yerini soran Mustafa Ali Yılmaz, cevap alamaması üzerine kızına 5 el ateş etmişti. Sonra arkadaşlarından da eşinin yerini öğrenemeyen Mustafa Ali Yılmaz, kızının kafa bölgesine tabanca ile çok sayıda ateş etmiş, Gülnur Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Duruşmada mütalaasını veren savcı, sanığın "canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talebinde bulundu.

Burhaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya SEGBİS ile katılan tutuklu baba Mustafa Ali Yılmaz ise olayı tasarlamadığını, canavarca hisle hareket etmediğini, kızını sevdiğini ve olayın aniden geliştiğini ileri sürdü. Tarafları son kez dinleyen mahkeme heyetince sanık Yılmaz'a öz kızını tasarlayarak canavarca bir hisle öldürmekten indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis, Gülnur Yılmaz ile birlikte aynı araçta bulunan 2 arkadaşını yaralama suçundan 2'şer kez 15 ay, ayrıca evindeki ruhsatsız silahlar için de 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme çıkışında açıklama yapan anne Gülden Yozgatlı, "Alması gereken bulması gerek ceza buydu. Sürpriz yaşamadığım için çok mutluyum. Bittiği için çok mutluyum. Artık kendime dönebileceğim, tamam artık düşünmeyeceğim. Bu gece ilk defa rahat uyuyacağım. Bir anne olarak bundan sonra yapabileceğim bana vazife olan, üstüme düşen görev neyse onu tamamladığımı hissediyorum, düşünüyorum. Bunu yalnız yapmadım. Avukatım Berna hanım, tüm dernekler ve burada bulunan tüm arkadaşlarımla beraber biz bu yolda yürüyoruz. 2,5 yıldır beni hiç yalnız bırakmadılar" dedi.

Gülden Yozgatlı'nın Avukatı Berna Menteş, "Bu açıdan kararı çok olumlu buluyoruz. Araçta bulunan diğer 2 kişi yönünden de yaralama suçundan 2'şer kez 15 ay hapis cezası verildi. Araçla arkadan çarptığı için araç silah sayıldı. Silahla yaralama suçundan ceza almış oldu. Ayrıca evinde bulunan ruhsatsız silahlardan dolayı da 2 yıl 6 ay ceza verildi. Biz kararı olumlu karşılıyoruz. Çünkü hiçbir indirim yapılmadan bu ceza verildi. Bu açıdan diğer kadın cinayeti dosyalarında da emsal olmasını umuyoruz" dedi.

Kararın temyiz yoluna açık olduğu öğrenildi.

(Fatma Talay/İHA)

Son dakika... GPS'le takip ettiği kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet cezası
Son dakika... GPS'le takip ettiği kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet cezası
Son dakika... GPS'le takip ettiği kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet cezası

Ağırlaştırılmış Müebbet, Balıkesir, Tragger, GPS, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... GPS'le takip ettiği kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet cezası - Son Dakika


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