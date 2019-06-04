Son Dakika Haberleri: GPS verileri karşılaştırıldı: İstanbul trafik yoğunluğunda Avrupa ikincisi
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GPS verileri karşılaştırıldı: İstanbul trafik yoğunluğunda Avrupa ikincisi

1 saat önce

Bir navigasyon cihazı firması, kullanıcılarından gelen bir yıllık verileri karşılaştırarak şehirlerin trafik sıkışıklığı oranlarını açıkladı. 2018 verilerine göre İstanbul dünyada 6, Avrupa'da ise 2. en yoğun trafiğe sahip şehir oldu.

GPS verileri karşılaştırıldı: İstanbul trafik yoğunluğunda Avrupa ikincisi, System.String[]
Bir navigasyon cihazı firması, kullanıcılarından gelen bir yıllık verileri karşılaştırarak şehirlerin trafik sıkışıklığı oranlarını açıkladı. 2018 verilerine göre İstanbul dünyada 6, Avrupa'da ise 2. en yoğun trafiğe sahip şehir oldu.

6 kıta, 53 ülkedeki 403 şehrin verilerinin karşılaştırması ile elde edilen rapora göre dünyada en büyük trafik sıkışıklığı yüzde 65 oranla Hindistan'ın Mumbai şehrinde yaşanıyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:23 
Avrupa, İstanbul, Dünya
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