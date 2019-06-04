GPS verileri karşılaştırıldı: İstanbul trafik yoğunluğunda Avrupa ikincisi
1 saat önce
Bir navigasyon cihazı firması, kullanıcılarından gelen bir yıllık verileri karşılaştırarak şehirlerin trafik sıkışıklığı oranlarını açıkladı. 2018 verilerine göre İstanbul dünyada 6, Avrupa'da ise 2. en yoğun trafiğe sahip şehir oldu.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:23
Bir navigasyon cihazı firması, kullanıcılarından gelen bir yıllık verileri karşılaştırarak şehirlerin trafik sıkışıklığı oranlarını açıkladı. 2018 verilerine göre İstanbul
dünyada 6, Avrupa
'da ise 2. en yoğun trafiğe sahip şehir oldu.
6 kıta, 53 ülkedeki 403 şehrin verilerinin karşılaştırması ile elde edilen rapora göre dünyada en büyük trafik sıkışıklığı yüzde 65 oranla Hindistan
'ın Mumbai
şehrinde yaşanıyor.
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