Gq Men Of The Year Ödül Töreni
31 dakika önce
- "Yılın Uluslararası Starı" ödülüne değer görülen oyuncu Pedro Alonso'nun açıklamaları Detaylar İSTANBUL - GQ Men Of The Year Ödül Töreni, Maslak'taki Volkswagen Arena'da gerçekleştirildi.
- "Yılın Uluslararası Starı" ödülüne değer görülen oyuncu Pedro
Alonso'nun açıklamaları
Detaylar
İSTANBUL - GQ Men Of The Year Ödül Töreni, Maslak
'taki Volkswagen
Arena'da gerçekleştirildi. Törene "Yılın Uluslararası Starı" ödülüne değer görülen oyuncu Pedro Alonso da katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 11:44 Kaynak: AA
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