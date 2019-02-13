Son Dakika Haberleri: Gq Men Of The Year Ödül Töreni

Gq Men Of The Year Ödül Töreni

31 dakika önce

- "Yılın Uluslararası Starı" ödülüne değer görülen oyuncu Pedro Alonso'nun açıklamaları Detaylar İSTANBUL - GQ Men Of The Year Ödül Töreni, Maslak'taki Volkswagen Arena'da gerçekleştirildi.

- "Yılın Uluslararası Starı" ödülüne değer görülen oyuncu Pedro Alonso'nun açıklamaları
Detaylar
İSTANBUL - GQ Men Of The Year Ödül Töreni, Maslak'taki Volkswagen Arena'da gerçekleştirildi. Törene "Yılın Uluslararası Starı" ödülüne değer görülen oyuncu Pedro Alonso da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 11:44 Kaynak: AA

Volkswagen, Maslak, Pedro Rodríguez Ledesma, Güncel
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