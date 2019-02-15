Son Dakika Haberleri: Gq Ödül Törenine Benimle Hazırlanın ?? La Casa de Papel Berlın ??

Gq Ödül Törenine Benimle Hazırlanın ?? La Casa de Papel Berlın ??

1 saat önce

GQ Dergisi Yılın Erkeği Ödül Törenine davetliydim! Bu yılın Erkeği La Casa de Papel dizisinin efsane karakteri Berlin yani Pedro Alonsoydu?? Bu özel törene her zaman olduğu sizlerle hazırlanmak istedim.

GQ Dergisi Yılın Erkeği Ödül Törenine davetliydim! Bu yılın Erkeği La Casa de Papel dizisinin efsane karakteri Berlin yani Pedro Alonsoydu?? Bu özel törene her zaman olduğu sizlerle hazırlanmak istedim. Makyaj videosundan öte, törenden de görüntülerin olduğu hatta Pedro'nun sahnede Türkçe konuştuğu anlar ve daha fazlası bu videoda!?? Keyifli seyirler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:50 Kaynak: Youtube

Berlin, Pedro Rodríguez Ledesma, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ücretli Poşet Uygulamasında Yeni Tartışma: Marketlerin Yaptığı Kar, Haksız Kazanç Erdoğan, Kapadokya'daki Kaçak Yapılar İçin Talimatı Verdi: Hepsini Yıkın

Erdoğan Müjdeyi Verdi! Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursa'da da Tanzim Satış Başlıyor Prof. Dr. Ersoy: Marmara'da 10 Yıl İçinde 7'den Büyük Deprem Olabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 20:14:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gq Ödül Törenine Benimle Hazırlanın ?? La Casa de Papel Berlın ??
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]