Gq Ödül Törenine Benimle Hazırlanın ?? La Casa de Papel Berlın ??
1 saat önce
GQ Dergisi Yılın Erkeği Ödül Törenine davetliydim! Bu yılın Erkeği La Casa de Papel dizisinin efsane karakteri Berlin yani Pedro Alonsoydu?? Bu özel törene her zaman olduğu sizlerle hazırlanmak istedim.
GQ Dergisi Yılın Erkeği Ödül Törenine davetliydim! Bu yılın Erkeği La Casa de Papel dizisinin efsane karakteri Berlin
yani Pedro
Alonsoydu?? Bu özel törene her zaman olduğu sizlerle hazırlanmak istedim. Makyaj
videosundan öte, törenden de görüntülerin olduğu hatta Pedro'nun sahnede Türkçe konuştuğu anlar ve daha fazlası bu videoda!?? Keyifli seyirler
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:50 Kaynak: Youtube
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