Graffiti sanatçıları Fas'ın Casablanca kentine renk kattı
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Bu yıl altıncısı düzenlenen Sbagha Bagha Festivali ile Fas'ın sahil kenti Casablanca'nın sokakları, duvarları ve binaları rengarenk graffitilerle süslendi.
Bu yıl altıncısı düzenlenen Sbagha Bagha Festivali ile Fas
'ın sahil kenti Casablanca'nın sokakları, duvarları ve binaları rengarenk graffitilerle süslendi.
Başta Fas olmak üzere, farklı ülkelerden katılan 12 graffiti sanatçısı, kadın teması ile ilgili 9 binada hünerlerini sergiledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:45
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