Son Dakika Haberleri: Graffiti tutkunları Merinos Parkı'nın duvarını renklendirdi
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Graffiti tutkunları Merinos Parkı'nın duvarını renklendirdi

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi hem şehrin duvar renklendirilmesi hem de gençlerin kendilerini ifade edebilmesi amacıyla Merinos Parkı'nda graffiti çalışması düzenledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi hem şehrin duvar renklendirilmesi hem de gençlerin kendilerini ifade edebilmesi amacıyla Merinos Parkı'nda graffiti çalışması düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğünün iş birliğiyle organize edilen etkinliğe katılan graffiti tutkunları, parkın duvarının bir bölümünü renklendirdi.

Etkinlik hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kent Estetiği Şube Müdürü Kübra Güzelsesli, cadde, sokak ve parklarda görüntü kirliliğine neden olan çok fazla duvar yazısı olduğunu söyledi.

Güzelsesli, bu çalışma sayesinde hem gençlere kendilerini ifade edebilmeleri için bir fırsat tanıdıklarını hem de şehrin rutini içinde kalan duvarları renklendirerek Bursa'yı daha güzel bir şehir haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Gençlerden Berat Yergin de belediyenin kendilerine daha çok fırsat vermesi halinde gri sokakları daha çok renklendirebileceklerini anlattı.

Yergin, duvarları illegal değil, legal yollarla renklendirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Rümeysa Zengin ve Fatmanur Kesimoğlu ise sokakları ve duvarlarını renklendirmenin çok güzel, eğlenceli ve estetik bir iş olduğunu dile getirdi.

Graffiti tutkunları Merinos Parkı'nın duvarını renklendirdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Merinos, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:50 Kaynak: AA
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