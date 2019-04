Grafikleriyle Göz Kamaştıran 5 Muhteşem Yarış Oyunu (Android)

Günümüz akıllı telefonları özellikle amiral gemisi segmentinde neredeyse giriş seviye bilgisayarlarla yarışacak donanım gücüne sahip olmaya başladılar. Cihazların bu denli güçlü donanımlara sahip olması, mobil oyun geliştiricilerini de harekete geçirmiş durumda. Geliştiriciler, piyasaya sürdükleri her oyunda daha iyi grafikler sunarak gelişmiş ekranları ile akıllı telefon piyasasını sallayan cihazların donanımlarını en etkili bir şekilde kullanmaya çalışıyorlar.Yarış oyunları, oyun dünyasının en popüler kategorilerinden birini oluşturur. Mobil oyun dünyasında battle royal oyunlar son bir yıla damgasını vurmuş olsalar da yarış oyunlarının yeri daima başka olmuştur. Bu listemizde Android ekosisteminin en iyi grafiklere sahip 5 yarış oyununu sıralıyoruz. Konu grafikler olduğu için cihaz donanımı oldukça önemli. Bu oyunları oynamak için iyi bir işlemciye ve en az 2 GB RAM'e ihtiyaç duyacaksınız.Real Racing 3İyi bir yarış oyunun sokaklarda değil pistlerde olabileceğini düşünüyorsanız Real Racing 3'ün doğru seçim olacağını söyleyebiliriz. Real Racing 3, özellikle grafikleriyle oldukça keyifli bir yarış oyunu.Need for Speed No LimitsNeef for Speed serisi, bilgisayarlarda uzun süre nefes kestikten sonra şimdi de mobil oyun dünyasında oyuncuların sevgilisi haline geliyor. Oyun muhteşem detaylı grafikleri ve geniş oyun içi içeriği ile bir yarış oyunundan neredeyse tüm beklentilerinizi karşılayacak.Need for Speed Most WantedNeed for Speed Most Wanted'ın bilgisayar sürümünü oynadıysanız ve beğendiyseniz bu oyunun sizin için biçilmiş kaftan olduğunu söyleyebiliriz. Need for Speed Most Wanted, mobile özel olarak geliştirilmiş basit bir yarış oyunundan ziyade kompleks bir PC oyunun mobile uyarlanmış versiyonudur.Asphalt 8: AirborneAsphalt 9: Legends piyasaya sürülmüş olsa da Asphalt 8: Airborne'un hala oldukça iyi grafiklere ve iyi bir oyun deneyimine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Eğer Asphalt 9: Legends'ı tam kalitede oynatabilen bir telefona sahip değilseniz Asphalt 8: Airborne'un da benzer bir oyun deneyimi sunacağını söyleyebiliriz.Asphalt 9: LegendsAsphalt serisinin mobil oyun dünyasındaki yeri başkadır. Gameloft tarafından geliştirilen seri, uzun yıllardır mobil oyuncuların hemen her yerde keyifli vakit geçirmesini sağlıyor. Asphalt 9: Legends, bu uzun soluklu serinin en yeni ve en iyi oyunu olarak karşımıza çıkıyor.