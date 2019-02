Oyun dünyası, 2019'a oldukça hızlı girdi. Birbiri ardına yayınlanan oyunlarla birlikte, yeni duyurulan yapımlar da dikkat çekiyor. Word War 3 ve Get Even ile adını duyuran The Farm 51, grafikleri ve atmosferiyle gözlerinizi açık bırakacak Chernobylite'u duyurdu.Eğer S.T.A.L.K.E.R'ı oynadıysanız, ilk bakışta bile oyunun ne kadar benzediğini göreceksiniz. Zaten yapımcı ekip de bunu inkar etmiyor. Tıpkı STALKER'da olduğu gibi burada da çevreyi özgürce dolaşabilme ve keşif yapabilme olanağına sahip olacağız. Bununla birlikte lineer olmayan bir senaryo ile karşı karşıyayız.Oyunun resmi web sitesi ve Steam sayfası şimdiden açılmış durumda. Çıkış tarihi ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmamış olsa da 2019'un sonlarına doğru oyun karşımızda olacak. Sizleri yayınlanan mükemmel video ile başbaşa bırakıyoruz: