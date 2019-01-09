Grafikli - Altınordu Üretmeye Devam Ediyor

Türk futbolunda altyapıya verdiği önem ve yetiştirdiği futbolcularla dikkat çeken Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Alican Özfesli'nin Medipol Başakşehir'e transferiyle son 2,5 sezonda altyapıdan çıkardığı 5'inci oyuncusunu yuvadan uçurdu.

ALİ KORKMAZ - Türk futbolunda altyapıya verdiği önem ve yetiştirdiği futbolcularla dikkat çeken Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Alican Özfesli'nin Medipol Başakşehir'e transferiyle son 2,5 sezonda altyapıdan çıkardığı 5'inci oyuncusunu yuvadan uçurdu.



2012-2013 sezonu başında alınan şirketleşme kararının ardından 3. Lig'den 1. Lig'e kadar yükselen ve altyapısına verdiği önemle dikkati çeken Altınordu'da son olarak Alican Özfesli, Medipol Başakşehir'e transfer oldu. İstanbul temsilcisi ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezonun sonuna kadar Altınordu'da mücadeleye devam edecek.



Alican Özfesli'nin Medipol Başakşehir'e transferiyle Altınordu'nun altyapısında yetişip son 2,5 sezonda transfer olan oyuncu sayısı 5'e çıktı. İzmir temsilcisinde daha önce, İngiltere'de Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, İtalya'da Roma formasıyla mücadele eden Cengiz Ünder, bu sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Berke Özer ile Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra bu ara transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'a kiralanan Barış Alıcı, Altınordu'dan bonservis ücretiyle ayrıldı.



Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in ikinci transferlerinde de yaptığı sözleşmeler sayesinde yetiştiricilik bedelinin yanı sıra bonservis ücretlerinden de pay aldı.



Altyapıya yaptığı yatırımların karşılığını almaya başlayan İzmir temsilcisi, 2012-2013'ten bu yana çeşitli yaş kategorilerinde 50 oyuncusunu milli takımlara gönderdi.



Takımdan ayrılanlar



2013-2014 sezonunda Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Gümüşordu'da forma giyen Çağlar Söyüncü, formasını giydiği Altınordu'dan 2016-2017 sezonu başında Almanya'nın Freiburg takımına transfer oldu. Daha sonra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'ye giden savunma oyuncusu, A Milli Takım formasını da giyiyor.



Altınordu'da ilk lig karşılaşmasına 28 Aralık 2014'te TFF 1. Lig'de Manisaspor karşısında çıkan Cengiz Ünder, 2016-2017'de Medipol Başakşehir'e geçtikten sonra İtalya'nın Roma takımına transfer oldu.



Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan isimlerden Barış Alıcı, sezon içinde forma şansı bulurken ara transfer döneminde kiralık olarak Evkur Yeni Malatyaspor'a verildi. Genç kaleci Berke Özer de sarı-lacivertli takımın kadrosunda yer alıyor.



"Her oyuncumuzla gurur duyuyoruz"



Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu toprakların çocuklarına güvenerek ne kadar doğru yolda olduklarını gördüklerini söyledi.



Yıllardır Türkiye'nin bereketli topraklarının olduğunu, sadece çocuklara güvenilmesi gerektiğini söylediklerini ifade eden Özkan, şöyle konuştu:



"Çocuklarımız da birer birer geldikleri nokta ile bizlerin bu güvenini boşa çıkarmıyor. Altınordu ailesi olarak armaya borcunu ödeyerek giden her oyuncumuzla gurur duyuyoruz ve onları misyonumuzun birer temsilcisi olarak görüyoruz. Alican Özfesli de genç, yetenekli ve gelişmeye açık bir oyuncumuz. Umarım o da diğer arkadaşları ile aynı yolda yürüyüp başarılı olur."

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