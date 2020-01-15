GRAFİKLİ-BTC'den geçen yıl 233 milyon 175 bin varil petrol aktı

Azerbaycan petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarına ulaştıran Bakü-Tiflis- Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı'nın Ceyhan'daki deniz terminalinden geçen yıl 233 milyon 175 bin varil ham petrol sevk edildi.

BOTAŞ verilerine göre, "Yüzyılın enerji projesi" olarak adlandırılan ve resmi açılışı 13 Temmuz 2006'da yapılan BTC Ham Petrol Boru Hattı'nın son durağı olan Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Haydar Aliyev Deniz Terminali'nden bugüne kadar 3 milyar 300 milyon varilden fazla petrol, tankerle dünya pazarına gönderildi.

BTC hattının Türkiye tarafını işleten BOTAŞ International'ın (BOTAŞ BIL) tankerlerle ihraç ettiği ham petrolde en fazla yükleme 286 milyon 214 bin varille 2010'da, en az yükleme ise 57 milyon 78 bin varille kuruluş yılında gerçekleştirildi.

Geçen yıl ise 233 milyon 175 bin varil ham petrol sevk edilen terminalden, aylara göre en çok sevkiyat 22 milyon 149 bin varille mayısta yapıldı.

Geçen yıl ham petrol sevkiyat rakamları şöyle oluştu:

Aylar Sevkiyat miktarı (Varil) Ocak 21.307.000 Şubat 18.407.000 Mart 21.934.000 Nisan 17.653.000 Mayıs 22.149.000 Haziran 19.368.000 Temmuz 21.352.000 Ağustos 18.819.000 Eylül 17.658.000 Ekim 18.571.000 Kasım 18.387.000 Aralık 17.570.000 TOPLAM: 233.175.000

- BTC Ham Petrol Boru Hattı

Azerbaycan'da üretilen ham petrol, boru hattı kullanılarak Gürcistan üzerinden Ceyhan'daki deniz terminaline, buradan da tankerlerle dünya pazarına ulaştırılıyor.

Uzunluğu 1776 kilometre olan ve 1076 kilometresi Türkiye'den geçen hattan, Haydar Aliyev Deniz Terminali'ne ulaşan ham petrol, buradan BTC hattının Türkiye'deki kısmını işleten BOTAŞ BIL tarafından tankerlerle dünya pazarlarına ihraç ediliyor.

Bölgede, her biri yüzer metre çapa, yirmişer metre yüksekliğe ve birer milyon varil depolama kapasitesine sahip 7 petrol tankı, 51 blok vana istasyonu, 4 pompa istasyonu, 2 pig istasyonu bulunuyor.