GRAFİKLİ- Bu yıl tarım sezonunun 9 ayında yağışlar yüzde 28 arttı - Son Dakika
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GRAFİKLİ- Bu yıl tarım sezonunun 9 ayında yağışlar yüzde 28 arttı

21.07.2022 11:07
GRAFİKLİ- Bu yıl tarım sezonunun 9 ayında yağışlar yüzde 28 arttı

Türkiye'de tarım sezonunda yer alan 1 Ekim 2021 ile 30 Haziran 2022 arasındaki 9 aylık dönemde yağışlar, geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl yüzde 28 arttı.

Türkiye'de tarım sezonunda yer alan 1 Ekim 2021 ile 30 Haziran 2022 arasındaki 9 aylık dönemde yağışlar, geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl yüzde 28 arttı.

Türkiye'de su/tarım yılı yağışları, her yıl 1 Ekim ile sonraki senenin 30 Eylül'üne kadar olan dönemde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından takip edilerek hesaplanıyor.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar su/tarım yılı ekim-haziran yağışları 518 milimetre ölçüldü. Geçen yılın su/tarım yılı 9 aylık döneminde 396,2, bu senenin su/tarım yılı 9 aylık döneminde ise 507 milimetre yağış düştü.

Buna göre, ülkedeki 2022 su/tarım yılı 9 aylık yağışlarında uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 2 azaldı, geçen seneye göre ise yüzde 28 artış kaydedildi.

2022 su/tarım yılı 9 aylık yağışlarda, Kırklareli'nin kuzeyi, Orta ve Batı Karadeniz, Antalya ve Mersin'in doğusu, Isparta, Burdur, Niğde, Adana, Tunceli, Giresun ve Trabzon çevrelerinde normallerine göre yüzde 40'tan fazla artış yaşandı. Malatya, Şanlıurfa, Mardin ve Iğdır çevrelerinde ise yağışlar yüzde 40'tan fazla azaldı.

En fazla yağış Rize'de

Bu yılın su/tarım yılı 9 aylık yağışları 246,6 milimetre ile en az Iğdır'da, 1331,3 milimetre ile en fazla Rize'de ölçüldü.

Yağışlarda normaline göre en fazla artış yüzde 37 ile Sinop'ta, azalış ise yüzde 38 ile Mardin'de kaydedildi.

2022 su/tarım yılı 9 aylık yağışları Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde artış gösterirken, en fazla azalma yüzde 28 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi.

Geçen yıla göre ise en fazla artış yüzde 44 ile Akdeniz Bölgesi'nde tespit edildi.

2022 su/tarım yılı 9 aylık yağışlarına ilişkin tablo şöyle şekillendi:

Bölgeler2022 su/tarım Yağış (mm)Normal (mm)2021 su/tarım Yağış (mm)Normaline Göre Değişim(%)Geçen Yıla Göre Değişim(%)
Marmara565586,8619,24 azalma9 azalma
Ege524562,8464,97 azalma13 artma
Akdeniz679,1631472,68 artma44 artma
İç Anadolu348,5365,2265,25 azalma31 artma
Karadeniz639,9568,3470,513 artma36 artma
Doğu Anadolu456494,6326,18 azalma40 artma
Güneydoğu Anadolu375,2523,8317,428 azalma18 artma

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Kaynak: AA

Türkiye, su, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GRAFİKLİ- Bu yıl tarım sezonunun 9 ayında yağışlar yüzde 28 arttı - Son Dakika
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