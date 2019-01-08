Grafikli- Dar Gelirli, Sanayici, Esnaf ve Çiftçiye Müjde

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirli, sanayici, esnaf ve çiftçiyi ilgilendiren bir dizi müjde açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirli, sanayici, esnaf ve çiftçiyi ilgilendiren bir dizi müjde açıkladı.



Erdoğan'ın, partisinin bugünkü grup toplantısında açıkladığı başlıklar şöyle:



Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 kilovat/saate kadar elektrik tüketimlerini devlet üstlenecek. Böylece yaklaşık 2,5 milyonun üzerindeki hanede, her ay ortalama 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılamış olacak.



Halkbank, esnaf ve sanatkarların işletme yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu yıl yaklaşık 350 bin esnafa, 22 milyar liralık kredi kullandıracak.



Sigorta prim teşviki uygulaması kapsamında 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan desteği, 5 puana çıkartılacak. 500'ün altında sigortalı çalıştıran yerler için ise 5 puan uygulaması devam edecek.



Ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlar, hangi bankaya ait olursa olsun kredi kartı borçlarını, Ziraat Bankasından alacağı krediyle kapatacak. 24 aya ya da 60 aya kadar vade ile aylık gelirine uygun şekilde borcunu ödeyecek.



Ocak ayında ödenecek tarımsal desteklemelere göre, fark ödemesi buğday, mısır ve çeltikte 550 milyon lira, buzağı desteği ödemeleri 525 milyon lira, çiğ süt desteği ödemeleri 340 milyon lira, yem bitkileri desteği 268 milyon 600 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 100 milyon lira, çevre amaçlı tarım alanı koruma desteği 84 milyon 500 bin lira, diğer desteklemeler 167 milyon 200 bin lira olacak.

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