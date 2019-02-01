Son Dakika Haberleri: Grafikli - Deaş'ın Kökü Kazınıyor

Grafikli - Deaş'ın Kökü Kazınıyor

1 saat önce

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla örgüte büyük darbe vurdu, teröristlerin planladığı eylemler de güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.

Grafikli - Deaş'ın Kökü Kazınıyor, System.String[]
VOLKAN KAŞİK - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla örgüte büyük darbe vurdu, teröristlerin planladığı eylemler de güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.

Türkiye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen mücadele kararlılıkla devam ediyor. Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, geçen ay başta Gaziantep, Adana, Samsun, Sakarya, Kayseri ve Kilis olmak üzere farklı kentlerde şafak vakti eş zamanlı düzenledikleri başarılı operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, polis, jandarma ve hudut birliklerinin ocak ayında yürüttüğü çalışmalarda, aralarında örgütün sözde sorumluları olduğu belirlenen yabancı uyrukluların da bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Güvenlik birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36 örgüt mensubu tutuklandı. Zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

Ocaktaki operasyonlar

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Fransa'dan Türkiye'ye gelen ve yılbaşı etkinliklerinde eylem planladıkları iddiasıyla Kayseri'de gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi Murat Yerlikaya tutuklandı, Yerlikaya'nın birlikte yaşadığı Fas uyruklu Nadia N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suriye'deki çatışma bölgelerine gitme arayışında olduğu iddiasıyla Kayseri'de gözaltına alınan yabancı uyruklu Aierken Abuduwaili çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya, Elazığ, Gaziantep, Batman ve Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan, aralarında yabancıların da bulunduğu 40 şüpheliden 2'si tutuklandı, 13'ü sınır dışı edildi, diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ, Hatay, Samsun, Kayseri ve Karabük'teki operasyonlarda ise gözaltına alınan 18 zanlıdan 14'ü tutuklandı. Zanlılardan ikisi sınır dışı edilmek üzere, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kilis'te sınır hattında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 2 zanlı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Örgütün "Konya emiri" yakalandı

Konya'da 2017 yılında terör örgütü DEAŞ mensubu 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sonrasında gözaltına alınan şüphelilerden birinin ifadeleri doğrultusunda aralarında örgütün sözde "Konya emiri"nin de bulunduğu 3 şüpheli yakalandı.

Tutuklanan zanlılardan emekli özel harekat polisinin, örgütün sözde "Konya emiri" olduğu ileri sürüldü.

Kırmızı ve mavi bültenle aranan zanlılar yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Fransa tarafından kırmızı ve mavi bültenle aranan iki kadının da bulunduğu 12 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Suriye'de DEAŞ'lı sözde bir komutanın korumalığını yaptığı iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, aralarında Fransa tarafından aranan kadınların da bulunduğu 5 zanlı tutuklandı, bir şüpheliye ise ev hapsi verildi. Tutuklanan 5 şüpheliden Fransa vatandaşı H.D.Z. ile Fas ve Fransa vatandaşı olan M.B. ifadelerinde, DEAŞ'ın Suriye'de eşleri ölen kadınları kontrol altında tutmak için "Dullar Vakfı"nı kurduğunu öne sürdü.

Şanlıurfa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgüt içerisinde denetçi olarak faaliyet gösterdiği belirtilen zanlı tutuklandı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında haklarında "terör örgütüne üye olma" suçlarından dava açılan 9 sanıktan 8'i 7 yıl 2 ay 7 gün ila 9 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı, birinin ise beraatine karar verildi.

Kocaeli'deki davada, Azerbaycan uyruklu Rus vatandaşı tutuklu sanık, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:04 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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