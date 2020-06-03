GRAFİKLİ- Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 450 bini geçti - Son Dakika

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 6 milyon 452 bin 703'e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 382 bin 484 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 67 bin 681 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 2 bin 538 aktif enfekte vaka bulunuyor.

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 881 bin 205 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 180 bin 59 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ilaveten, vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (558 bin 237), Rusya (423 bin 741), İspanya (287 bin 12), İngiltere (277 bin 985), İtalya (233 bin 515), Hindistan (207 bin 615), Almanya (184 bin 91), Peru (174 bin 884), Türkiye (165 bin 555), İran (157 bin 562), Fransa (151 bin 325), Şili (108 bin 686), Meksika (97 bin 326), Kanada (92 bin 410), Suudi Arabistan (89 bin 11), Çin (83 bin 21), Pakistan (80 bin 463), Katar (60 bin 259) Belçika (58 bin 615) ve Bangladeş (52 bin 445)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:

"İngiltere 39 bin 369, İtalya 33 bin 530, Brezilya 31 bin 309, Fransa 28 bin 940, İspanya 27 bin 127, Meksika 10 bin 637, Belçika 9 bin 505, Almanya 8 bin 674, İran 7 bin 942, Kanada 7 bin 395, Hindistan 5 bin 829, Rusya 5 bin 37, Çin 4 bin 634, Peru 4 bin 767, Türkiye 4 bin 585, Pakistan 1688, Şili 1188, Bangladeş 709, Suudi Arabistan 549 ve Katar 43."