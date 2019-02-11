Son Dakika Haberleri: Grafikli - Fenerbahçe, Avrupa'da 229. Randevuda

Grafikli - Fenerbahçe, Avrupa'da 229. Randevuda

20 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında yarın Rusya'nın Zenit takımıyla sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 229. maçına çıkacak.

Grafikli - Fenerbahçe, Avrupa'da 229. Randevuda, System.String[]
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında yarın Rusya'nın Zenit takımıyla sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 229. maçına çıkacak.

Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 228 karşılaşmada 83 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 97 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 282 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 335 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon

O G B M A Y
UEFA Kupası54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi6030 17 13 80 56
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme32 12 10 10 47 37
UEFA Şampiyonlar Ligi40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 93 1 5 11 11
TOPLAM228 83 48 97 282 335



"Kupa 2"de 114 maç

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 114 maça çıktı.

Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 48 galibiyet, 27 beraberlik ve 39 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu 114 maçta rakip fileleri 152 kez havalandırırken kalesindeki 147 gole engel olamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:41 Kaynak: AA

Spor
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