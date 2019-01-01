Grafikli - Fetö Sanıkları Hesap Veriyor

Ülke genelinde 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, ocak ayında 12 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 37 davaya bakılacak.

SAVAŞ GÜLER - Ülke genelinde 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, ocak ayında 12 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 37 davaya bakılacak.



Darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar devam ederken, açılan davalardaki yargılamalar da sürüyor.



Ocak ayında 12 ilde gerek sanık sayılarıyla öne çıkan, gerekse kamuoyunda önem taşıyan 37 dava görülecek, bu davalarda 2 bin 700 kişi yargılanacak.



Darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 5 ilde 13, FETÖ/PDY'ye yönelik 9 ilde 27 dava bulunuyor. Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda bin 959, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda da 741 sanık hakim karşısına çıkacak.



Bu kapsamda 2 Ocak'ta Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, darbe girişimine ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 245 sanığın yargılanmasına devam edilecek.



Aynı gün, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın, takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla FETÖ elebaşı firari Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri ve ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 67 sanığın yargılandığı davalar görülecek.



Ocak ayında, Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanıklı dava, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı dava, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı dava, darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı dava Ankara'da, darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı dava, darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 43 sanığın yargılandığı dava, darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı dava İstanbul'da görülmeye devam edilecek.



Ocak ayında görülecek bazı davalar şunlar:



2 OCAK



Dava adı: Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası (245 sanıklı)



Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 2-11 Ocak



Saat: 09.30



Dava adı: Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin dava (521 sanıklı)



Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 2-11 Ocak



Saat: 09.30



Dava adı: "17 Aralık kumpas" davası (67 sanıklı)



Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)





Tarih: 2-4 Ocak





Saat: 11.00





Dava adı: Denizli'de FETÖ'nün kapatılan okullarının yetkilileri ile bazı çalışanlara yönelik dava (49 sanıklı)



Yer: Denizli 2.Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 2 Ocak



Saat: 10.00



3 OCAK



Dava adı: Kaynak Holding yöneticilerinin FETÖ davası (86 sanıklı)





Yer: İstanbul 33 Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)





Tarih: 3-4 Ocak





Saat: 13.00



4 OCAK



Dava adı: Adana'da FETÖ'nün mahrem eğitim yapılanması davası (25 sanıklı)



Yer: Adana 2.Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 4 Ocak



Saat: 09.30



7 OCAK



Dava adı: Gölbaşı'ndaki ÖKK'yi ele geçirme teşebbüsüyle ilgili dava (68 sanıklı)



Yer: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 7-11 Ocak



Saat: 09.30



Dava adı: Denizli'de FETÖ/PDY'nin il yapılanması ve finans ayağına yönelik dava (146 sanıklı)



Yer: Denizli 2.Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 7 Ocak



Saat: 10.00



Dava adı: Kapatılan Karşı gazetesi çalışanlarının FETÖ davası (12 sanıklı)





Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)





Tarih: 7-11 Ocak





Saat: 11.00



8 OCAK



Dava adı: Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davasında dosyası ayrılanların yargılandığı dava (35 sanıklı)



Yer: Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi



Tarih: 8-9-10 Ocak



Saat: 09.30



Dava adı: Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu dava (9 sanıklı)



Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 8 Ocak 2019



Saat: 10.00



Dava adı: "Balyoz planı" davası savcısı Kaplan'ın FETÖ davası (1 sanıklı)



Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)





Tarih: 8 Ocak





Saat: 10.30



Dava adı: FETÖ elebaşı Gülen'e "mehdi" diyen eski hakimin davası (1 sanıklı)



Yer: İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi





Tarih: 8 Ocak





Saat: 13.30





9 OCAK



Dava adı: FETÖ'nün Düzce'deki mahrem yapı davası (8 sanıklı)



Yer: Düzce 1. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 9 Ocak



Saat: 09.00



10 OCAK



Dava adı: Öğretmen yapılanması davası (7 sanıklı)



Yer: Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 10 Ocak



Saat: 10.30



Dava adı: FETÖ'nün futbol yapılanması davası (6 sanıklı)





Yer: İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)





Tarih: 10 Ocak





Saat: 11.00





11 OCAK



Dava adı: "Balyoz darbe planı davası" hakimi eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken'in yargılandığı dava (1 sanıklı)



Yer: İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 11 Ocak



Saat: 9.30



14 OCAK



Dava adı: Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin dava (224 sanıklı)



Yer: Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 14-31 Ocak



Saat: 09.30



Dava adı: Bayburt'ta FETÖ'nün darbe girişimi davası (21 sanıklı)



Yer: Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 14 Ocak



Saat: 13.00



Dava adı: Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası (159 sanıklı)



Yer: İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)



Tarih: 14-18 Ocak



Saat: 10.00



Dava adı: "Futbolda şike" kumpası davası (108 sanıklı)





Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)





Tarih: 14-18 Ocak





Saat: 10.00



15 OCAK



Dava adı: Bolu'da FETÖ'nün adliye yapılanması davası (20 sanıklı)



Yer: Bolu Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 15 Ocak



Saat: 10.00



16 OCAK



Dava adı: Bank Asya yöneticilerinin FETÖ davası (33 sanıklı)



Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)



Tarih: 16 Ocak



Saat: 11.00



17 OCAK



Dava adı: "Balyoz planı" davası eski hakimi Peksak'ın yargılandığı dava (1 sanıklı)



Yer: İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)



Tarih: 17 Ocak



Saat: 11.00



Dava adı: "Askeri Casusluk" davası hakimi İsmail Kurt'un FETÖ davası (1 sanıklı)



Yer: İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)



Tarih: 17 Ocak



Saat: 13.00



18 OCAK



Dava adı: Sözcü gazetesi yazar ve yöneticileri hakkındaki dava (5 sanıklı)



Yer: İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)



Tarih: 18 Ocak



Saat: 11.00



Dava adı: Sakarya'daki yasa dışı dinleme davası (10 sanıklı)



Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 18 Ocak



Saat: 10.00



21 OCAK



Dava adı: Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin dava (474 sanıklı)



Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 21-25 Ocak



Saat: 09.30



Dava adı: Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava (43 sanıklı)



Yer İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)



Tarih: 21-25 Ocak



Saat: 10.00



Dava adı: Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava (76 sanıklı)



Yer: İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)



Tarih: 21-31 Ocak



Saat: 10.00



Dava adı: Denizli'de FETÖ'nün Kale ilçe yapılanmasına yönelik dava (17 sanıklı)



Yer: Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 21 Ocak



Saat: 10.00



22 OCAK



Dava adı: Düzce'deki 'FETÖ'nün iş adamları' davası (52 sanıklı)



Yer: Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 22 Ocak



Saat: 10.00



23 OCAK



Dava adı: "Balyoz'da kumpas" davası (5 sanıklı)



Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)



Tarih: 23 Ocak



Saat: 11.30



Dava adı: Bolu İl Emniyet Müdürlüğünün mahrem imamları yapılanması davası (13 sanıklı)



Yer: Bolu Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 23 Ocak



Saat: 10.00



Dava adı: FETÖ/PDY'nin esnaf yapılanması davası (13 sanıklı)



Yer: Bolu Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 23 Ocak



Saat: 10.00



25 OCAK



Dava adı: Adana'da FETÖ'nün eğitim yapılanması davası (25 sanıklı)



Yer: Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 25 Ocak



Saat: 10.00



28 OCAK



Dava adı: Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası (52 sanıklı)



Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 28-31 Ocak



Saat: 09.30



Dava adı: Yunanistan'a firar eden askerlerin yargılandığı dava (19 sanıklı)



Yer: İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)



Tarih: 28-31 Ocak



Saat: 11.30



29 OCAK



Dava adı: Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava (19 sanıklı)



Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 29 Ocak



Saat: 10.00



30 OCAK



Dava adı: Bolu'da "ByLock" davası (20 sanıklı)



Yer: Bolu Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 30 Ocak



Saat: 10.00

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