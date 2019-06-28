GRAFİKLİ - Formula 1'de sıradaki durak Avusturya
57 dakika önce
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Avusturya'da yapılacak sezonun 9. yarışıyla sürecek.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:16 Kaynak: AA
Formula 1 Dünya Şampiyonası
'nda heyecan, Avusturya
'da yapılacak sezonun 9. yarışıyla sürecek.
Spielberg kentinde, 4 bin 318 metrelik pistte 71 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 30 Haziran Pazar günü TSİ 16.10'da koşulacak.
Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes
, 2019'daki ilk 8 yarışta da birinciliğe ulaşmıştı. Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton
, sezonun 6 yarışında birinciliğe ulaşırken takım arkadaşı Valtteri Bottas
ise 2 yarışta galip gelmişti.
Formula 1'de Avusturya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya
): 187 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya
): 151
3. Sebastian Vettel
(Almanya
): 111
4. Max Verstappen
(Hollanda
): 100
5. Charles Leclerc (Monaco): 87
Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 338 puan
2. Ferrari: 198
3. Red Bull
: 137
4. McLaren
: 40
5. Renault
: 32
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