Grafikli - Formula 1'de Sıradaki Durak Bahreyn
1 saat önce
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Bahreyn'in ev sahipliği yapacağı sezonun ikinci yarışıyla sürecek.
Formula 1 Dünya Şampiyonası
'nda heyecan, Bahreyn
'in ev sahipliği yapacağı sezonun ikinci yarışıyla sürecek.
Sakhir bölgesindeki 5 bin 412 metrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde 57 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 18.00'de başlayacak. Yarış ise 31 Mart Pazar günü TSİ 18.10'da gerçekleştirilecek. Avustralya
'da düzenlenen sezonun ilk yarışını Mercedes
pilotlarından Fin Valtteri Bottas
birinci, Büyük Britanyalı Lewis Hamilton
ikinci sırada tamamlarken, Red Bull- Honda
'nın Hollandalı sürücüsü Max Verstappen
ise üçüncülük elde etmişti.
Bahreyn Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasmanı
1. Valtteri Bottas (Finlandiya
): 26 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 18
3. Max Verstappen (Hollanda): 15
4. Sebastian Vettel
(Almanya
): 12
5. Charles Leclerc (Fransa
): 10
Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 44 puan
2. Ferrari
: 22
3. Red Bull: 15
4. Haas
: 8
5. Renault
: 6
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:12 Kaynak: AA
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