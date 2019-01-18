Grafikli - Futbol: Haftanın Programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ikinci yarılar 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.

Futbolda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ikinci yarılar 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:



Spor Toto Süper Lig



Bugün:



20.30 Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar)



Yarın:



13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)



13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)



16.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)



19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)



20 Ocak Pazar:



16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)



19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)



21 Ocak Pazartesi:



20.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye)



20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)



Spor Toto 1. Lig



Bugün:



19.00 Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)



Yarın:



13.30 Gazişehir Gaziantep-Denizlispor (Gaziantep)



16.00 Afjet Afyonspor-İstanbulspor (Zafer)



16.00 Osmanlıspor-Boluspor (Osmanlı)



20 Ocak Pazar:



13.30 Hatayspor-Gençlerbirliği (Antakya Atatürk)



13.30 Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi)



16.00 Eskişehirspor-Giresunspor (Yeni Eskişehir)



19.00 Altınordu-Balıkesirspor Baltok (Bornova)



21 Ocak Pazartesi:



19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor (Şanlıurfa GAP)



TFF 2. Lig



Kırmızı Grup



Yarın:



13.30 Fethiyespor-Şanlıurfaspor (Muğla Atatürk)



13.30 Menemen Belediyespor-Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)



13.30 BAK Spor-Tarsus İdmanyurdu (Ankara OSTİM)



20 Ocak Pazar:



13.00 Kahramanmaraşspor-Bandırmaspor Baltok (Kahramanmaraş 12 Şubat)



13.00 Sivas Belediyespor-Pendikspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)



13.30 Zonguldak Kömürspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Karaelmas Kemal Köksal)



13.30 Kırklarelispor-Etimesgut Belediyespor (Kırklareli Atatürk)



13.30 Tokatspor-Darıca Gençlerbirliği (Tokat Gaziosmanpaşa)



13.30 Tuzlaspor-Konya Anadolu Selçukspor (Pendik)



Beyaz Grup



Yarın:



13.00 Eyüpspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Esenler)



13.30 Ankara Demirspor-Gaziantepspor (TCDD Ankara Demirspor)



20 Ocak Pazar:



13.00 Gümüşhanespor-Bayrampaşa (Gümüşhane Yenişehir)



13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Yılport Samsunspor (Diyarbakır)



13.30 Manisaspor-Sarıyer (Manisa 19 Mayıs)



13.30 UTAŞ Uşakspor-Hacettepe (Uşak 1 Eylül)



13.30 Sancaktepe Belediyespor-Kastamonuspor 1966 (Sancaktepe 15 Temmuz)



13.30 İnegölspor-Niğde Anadolu (İnegöl İlçe)



16.30 Sakaryaspor-Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)



TFF 3. Lig



1. Grup



Yarın:



13.30 Silivrispor-Hekimoğlu Trabzon (Silivri)



20 Ocak Pazar:



13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Batman Belediyespor (Faruk Çelik)



13.00 Artvin Hopaspor-Körfezspor (Hopa İlçe)



13.30 Ergene Velimeşespor-Erbaaspor (Ergene Velimeşe)



13.30 Gebzespor-Şile Yıldızspor (Kocaeli)



13.30 Nevşehir Belediyespor-Yomraspor (Nevşehir Gazi)



13.30 Tire 1922-Büyükçekmece Tepecikspor (Tayfur Çiçek)



13.30 Kozan Belediyespor-Erzin Belediyespor (İsmet Atlı)



2. Grup



Yarın:



13.30 Altındağ Belediyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor (Ankara Aktepe)



20 Ocak Pazar:



13.00 Osmaniyespor-Pazarspor (Osmaniye 7 Ocak)



13.00 Ofspor-Düzcespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)



13.30 Kızılcabölükspor-Bergama Belediyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)



13.30 Karşıyaka-Van Büyükşehir Belediyespor (İzmir Atatürk)



13.30 Alibeyköyspor-Sultanbeyli Belediyespor (Alibeyköy)



13.30 Esenler Erokspor-Adıyaman 1954 (Esenler)



13.30 Kemerspor 2003-Elaziz Belediyespor (Dr. Fehmi Öncel)



13.30 Kırşehir Belediyespor-Yeni Orduspor (Kırşehir Ahi)



3. Grup



Yarın:



13.00 1461 Trabzon-Bayburt İl Özel İdare (Ahmet Suat Özyazıcı)



13.30 Turgutluspor-Bağcılarspor (Turgutlu 7 Eylül)



13.30 Halide Edip Adıvarspor-Serik Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)



20 Ocak Pazar:



13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Bucaspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)



13.00 Payasspor-Cizrespor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)



13.00 Fatsa Belediyespor-Kocaelispor (Fatsa İlçe)



13.30 Muğlaspor-Yeni Çorumspor (Muğla Atatürk)



13.30 Gölcükspor-Diyarbekirspor (Gölcük)



13.30 Ankara Adliyespor-Karacabey Belediyespor (Ankara OSTİM)

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