Grafikli - Futbol: Haftanın Programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e 23. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Futbolda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e 23. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:



Spor Toto Süper Lig



Bugün:



20.30 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)



20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)



Yarın:



13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)



16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)



19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)



24 Şubat Pazar:



13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)



16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)



19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom)



25 Şubat Pazartesi:



21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)



Spor Toto 1. Lig



Bugün:



19.00 İstanbulspor-Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



19.00 Balıkesirspor Baltok-Afjet Afyonspor (Balıkesir Atatürk)



Yarın:



13.30 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)



16.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor (Eryaman)



16.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)



24 Şubat Pazar:



13.30 Giresunspor-Altay (Giresun Atatürk)



13.30 Kardemir Karabükspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



16.00 Abalı Denizlispor-Osmanlıspor (Denizli Atatürk)



16.00 Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor (Gaziantep)



TFF 2. Lig



Kırmızı Grup



Yarın:



13.30 Menemen Belediyespor-Fethiyespor (Menemen İlçe)



13.30 Fatih Karagümrük-Zonguldak Kömürspor (Atatürk Olimpiyat)



24 Şubat Pazar:



13.00 Şanlıurfaspor-BAK Spor (Şanlıurfa GAP)



13.30 Darıca Gençlerbirliği-Sivas Belediyespor (Darıca İlçe)



13.30 Tokatspor-Kahramanmaraşspor (Tokat Gaziosmanpaşa)



13.30 Pendikspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Pendik)



13.30 Bandırmaspor Baltok-Etimesgut Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)



13.30 Konya Anadolu Selçukspor-Kırklarelispor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)



13.30 Tarsus İdmanyurdu-Tuzlaspor (Tarsus İlçe)



Beyaz Grup



Yarın:



13.30 Sarıyer-Eyüpspor (Yusuf Ziya Öniş)



13.30 Hacettepe-Sancaktepe Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



24 Şubat Pazar:



13.30 Manisaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Manisa 19 Mayıs)



13.30 Niğde Anadolu-Sakaryaspor (Niğde 5 Şubat)



13.30 Yılport Samsunspor-İnegölspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



13.30 UTAŞ Uşakspor-Gümüşhanespor (Uşak 1 Eylül)



13.30 Kastamonuspor 1966-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Gazi)



13.30 Keçiörengücü-Ankara Demirspor (Ankara Aktepe)



TFF 3. Lig



1. Grup



Yarın:



13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Ergene Velimeşespor (Tepecik Şenol Güneş)



24 Şubat Pazar:



13.00 Yomraspor-Erbaaspor (Yomra İlçe)



13.00 Batman Petrolspor-Şile Yıldızspor (Batman Yeni Şehir)



13.00 Artvin Hopaspor-Nevşehir Belediyespor (Hopa İlçe)



13.00 Erzin Belediyespor-Gebzespor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)



13.30 Nazilli Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Nazilli İlçe)



13.30 Körfezspor-Silivrispor (Kocaeli Alparslan Türkeş)



13.30 Kozan Belediyespor-Tire 1922 (İsmet Atlı)



2. Grup



Yarın:



13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Osmaniyespor (Maltepe Hasan Polat)



24 Şubat Pazar:



13.00 Yeni Orduspor-Pazarspor (Ordu 19 Eylül)



13.00 Adıyaman 1954-Ofspor (Adıyaman Atatürk)



13.00 Elaziz Belediyespor-Kızılcabölükspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)



13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Altındağ Belediyespor (Van Atatürk)



13.30 Karşıyaka-Kırşehir Belediyespor (İzmir Atatürk)



13.30 Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Bergama Belediyespor (Ziya Altınoğlu)



13.30 Kemerspor 2003-Esenler Erokspor (Dr. Fehmi Öncel)



13.30 Düzcespor-Alibeyköyspor (Düzce 18 Temmuz)



3. Grup



24 Şubat Pazar:



13.00 Cizrespor-1461 Trabzon (Cizre İlçe)



13.00 Diyarbekirspor-Bucaspor (Diyarbakır)



13.00 Bayburt İl Özel İdare-Anagold 24 Erzincanspor (Bayburt Genç Osman)



13.30 Muğlaspor-Fatsa Belediyespor (Muğla Atatürk)



13.30 Kocaelispor-Payasspor (Kocaeli)



13.30 Yeni Çorumspor-Halide Edip Adıvarspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)



13.30 Karacabey Belediyespor-Turgutluspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)



13.30 Ankara Adliyespor-Gölcükspor (Ankara OSTİM)



13.30 Bağcılarspor-Serik Belediyespor (Bağcılar Mahmutbey)

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