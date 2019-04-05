Grafikli - Futbol: Haftanın Programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 27'nci, Spor Toto 1. Lig'e 28. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 27'nci, Spor Toto 1. Lig'e 28. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 30. hafta müsabakaları oynanacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:



Spor Toto Süper Lig



Bugün:



20.30 Trabzonspor-Antalyaspor (Medical Park)



Yarın:



16.00 Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni 4 Eylül)



16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor (Bahçeşehir Okulları)



19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)



7 Nisan Pazar:



13.30 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Göztepe-Akhisarspor (Bornova)



16.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)



19.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)



8 Nisan Pazartesi:



20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)



Spor Toto 1. Lig



Yarın:



14.00 Boluspor-Kardemir Karabükspor (Bolu Atatürk)



19.30 Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)



19.30 Osmanlıspor-Eskişehirspor (Osmanlı)



7 Nisan Pazar:



14.00 Ümraniyespor-Hatayspor (Ümraniye Belediyesi)



16.30 Giresunspor-Gençlerbirliği (Giresun Atatürk)



16.30 Afjet Afyonspor-Adana Demirspor (Zafer)



19.30 Adanaspor-Abalı Denizlispor (5 Ocak Fatih Terim)



8 Nisan Pazartesi:



19.00 Birevim Elazığspor-Altınordu (Osmanlı)



19.00 Altay-Gazişehir Gaziantep (İzmir Atatürk)



TFF 2. Lig



Kırmızı Grup



7 Nisan Pazar:



14.00 Kırklarelispor-Kahramanmaraşspor (Kırklareli Atatürk)



15.00 BAK Spor-Fethiyespor (Ankara OSTİM)



15.00 Pendikspor-Tokatspor (Pendik)



15.00 Konya Anadolu Selçukspor-Tarsus İdmanyurdu (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)



15.00 Bandırmaspor Baltok-Darıca Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)



15.00 Etimesgut Belediyespor-Tuzlaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Menemen Belediyespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)



15.00 Şanlıurfaspor-Fatih Karagümrük (Şanlıurfa GAP)



15.00 Zonguldak Kömürspor-Sivas Belediyespor (Karaelmas Kemal Köksal)



Beyaz Grup



7 Nisan Pazar:



15.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Manisaspor (Bodrum İlçe)



15.00 Yılport Samsunspor-Sarıyer (Samsun Yeni 19 Mayıs)



15.00 Eyüpspor-Sancaktepe Belediyespor (Esenler)



15.00 Ankara Demirspor-Gümüşhanespor (TCDD Ankara Demirspor)



15.00 İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler (İnegöl İlçe)



15.00 Kastamonuspor 1966-UTAŞ Uşakspor (Gazi)



15.00 Keçiörengücü-Niğde Anadolu (Ankara Aktepe)



15.00 Bayrampaşa-Hacettepe (Bayrampaşa Çetin Emeç)



TFF 3. Lig



1. Grup



7 Nisan Pazar:



14.00 Batman Petrolspor-Nazilli Belediyespor (Batman Yeni Şehir)



14.00 Gebzespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Gebze Alaettin Kurt)



15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Erzin Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)



15.00 Yomraspor-Körfezspor (Yomra İlçe)



15.00 Hekimoğlu Trabzon-Artvin Hopaspor (Ahmet Suat Özyazıcı)



15.00 Şile Yıldızspor-Kozan Belediyespor (Şile)



15.00 Erbaaspor-Tire 1922 (Erbaa İlçe)



15.00 Ergene Velimeşespor-Nevşehir Belediyespor (Ergene Velimeşe)



2. Grup



7 Nisan Pazar:



15.00 Yeni Orduspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Ordu 19 Eylül)



15.00 Pazarspor-Alibeyköyspor (Pazar İlçe)



15.00 Bergama Belediyespor-Kemerspor 2003 (Bergama 14 Eylül)



15.00 Adıyaman 1954-Elaziz Belediyespor (Adıyaman Atatürk)



15.00 Kızılcabölükspor-Altındağ Belediyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)



15.00 Osmaniyespor-Kırşehir Belediyespor (Osmaniye 7 Ocak)



15.00 Ofspor-Esenler Erokspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)



15.00 Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Karşıyaka (Ziya Altınoğlu)



15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Düzcespor (Maltepe Hasan Polat)



3. Grup



7 Nisan Pazar:



15.00 Diyarbekirspor-Karacabey Belediyespor (Diyarbakır)



15.00 Bucaspor-1461 Trabzon (Yeni Buca)



15.00 Serik Belediyespor-Muğlaspor (Serik İsmail Oğan)



15.00 Kocaelispor-Yeni Çorumspor (Kocaeli)



15.00 Halide Edip Adıvarspor-Turgutluspor (Silivri)



15.00 Anagold 24 Erzincanspor-Gölcükspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)



15.00 Payasspor-Fatsa Belediyespor (Payas İlçe)



15.00 Bağcılarspor-Ankara Adliyespor (Bağcılar Mahmutbey)



15.00 Bayburt İl Özel İdare-Cizrespor (Bayburt Genç Osman)

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