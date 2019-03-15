Son Dakika Haberleri: Grafikli - Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Grafikli - Futbol: UEFA Avrupa Ligi

38 dakika önce

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.


İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde, çeyrek final eşleşmelerinin yanı sıra olası yarı final eşleşmeleri de belirlendi.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Hollandalı eski yıldız futbolcu Pierre van Hooijdonk'un gerçekleştirdiği kura çekiminde, eşleşmeler şöyle oluştu:


Napoli (İtalya)-Arsenal (İngiltere)

Villarreal (İspanya)-Valencia (İspanya)

Benfica (Portekiz)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

Slavia Prag (Çekya)-Chelsea (İngiltere)

Olası yarı final eşleşmeleri:

Napoli-Arsenal/Villarreal-Valencia

Benfica-Eintracht Frankfurt/Slavia Prag-Chelsea

Avrupa Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 11 Nisan'da, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:30 Kaynak: AA

Eintracht Frankfurt, Futbol, Avrupa, Spor
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