Grafikli - Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.



İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde, çeyrek final eşleşmelerinin yanı sıra takımların üst turdaki olası rakipleri de belirlendi.



Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:



Ajax (Hollanda) - Juventus (İtalya)



Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)



Tottenham (İngiltere) - Manchester City (İngiltere)



Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)



Yarı final eşleşmeleri ise söyle:



Tottenham (İngiltere)-Manchester City (İngiltere)/ Ajax (Hollanda) - Juventus (İtalya)



Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)/ Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)



Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 9-10 Nisan'da, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak.

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