Son Dakika Haberleri: Grafikli - Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Grafikli - Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

1 saat önce

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Grafikli - Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde, çeyrek final eşleşmelerinin yanı sıra takımların üst turdaki olası rakipleri de belirlendi.

Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Ajax (Hollanda) - Juventus (İtalya)

Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)

Tottenham (İngiltere) - Manchester City (İngiltere)

Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

Yarı final eşleşmeleri ise söyle:

Tottenham (İngiltere)-Manchester City (İngiltere)/ Ajax (Hollanda) - Juventus (İtalya)

Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)/ Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 9-10 Nisan'da, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:44 Kaynak: AA

Futbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Futbol Turnuvasında Sahaya Giren At Korku Dolu Anlar Yaşattı Fenerbahçe'den Ersun Yanal Açıklaması

Şampiyonlar Liginde Eşleşmeler Belli Oldu Sevilla'da Pablo Machin Dönemi Sona Erdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 16:26:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Grafikli - Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]