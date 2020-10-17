GRAFİKLİ- Gazeteci ve siyasetçi: Markar Esayan - Son Dakika

GRAFİKLİ- Gazeteci ve siyasetçi: Markar Esayan

17.10.2020 14:01
GRAFİKLİ- Gazeteci ve siyasetçi: Markar Esayan, System.String[]

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 51 yaşındaki gazeteci-siyasetçi Markar Esayan, TBMM'de üç dönem AK Parti İstanbul Milletvekilliği yapmanın yanı sıra köşe yazarlığı, siyasi yorumculuk ve tartışma programları yaptı, roman, siyasi inceleme kitabı ve denemeler kaleme aldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 51 yaşındaki gazeteci-siyasetçi Markar Esayan, TBMM'de üç dönem AK Parti İstanbul Milletvekilliği yapmanın yanı sıra köşe yazarlığı, siyasi yorumculuk ve tartışma programları yaptı, roman, siyasi inceleme kitabı ve denemeler kaleme aldı.

Mide kanseri rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören ve dün Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesinde vefat eden Esayan, Aram ve Nurten Esayan çiftinin çocuğu olarak 4 Şubat 1969 yılında İstanbul Şişli'de dünyaya geldi.

İlkokulu Şişli Özel Bomonti Ermeni Katolik İlköğretim Okulu'nda, liseyi Özel Getronagan Ermeni Lisesi'nde okuyan Esayan, 1995 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı, yüksek lisansını ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler Bölümü'nde yaptı.

Hrant Dink'in davetiyle Agos'ta yazmaya başladı

Esayan, 1997 yılından beri aralıklarla yazdığı Agos gazetesinde 2001 yılından itibaren Hrant Dink'in davetiyle "Dar Kapı" başlığı altında köşe yazıları kaleme almaya başladı.

Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de elim bir suikastle hayatını kaybetmesinin ardından Agos gazetesinin yayın hayatına devam edebilmesi adına bir süre daha çalışan Esayan, Dink'in birinci ölüm yıl dönümünün ardından Agos'tan ayrıldı, bir süre sonra yazılarına da son verdi.

Kendi web sitesinde de yazan Esayan, birçok gazetede köşe yazarlığı yapmanın yanı sıra sivil toplum örgütlerinde çeşitli projelerde çalıştı ve danışmanlık hizmeti verdi.

Esayan, İstanbul Kültür Üniversitesi Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (GPOT) tarafından "2013 Yılı Türkiye- Ermenistan Gazetecilik Ödülü"ne layık görüldü.

Yayımlanmış 3 romanı, denemesi ve siyasi inceleme kitabı bulunuyor

Aynı zamanda yazar olan Markar Esayan'ın 2005 yılında okuyucuyla buluşan "Şimdinin Dar Odası" adlı ilk romanı, 2004 İnkılap Kitabevi Büyük Ödülü'nü kazandı.

İlk romanın devamı olan "Karşılaşma" isimli ikinci romanı ise Ekim 2007'de okurla buluştu. Esayan'ın, "Jerusalem" adlı üçüncü romanı ise Haziran 2011 yılında Timaş Yayınevi'nden çıktı.

Markar Esayan'ın, Cemil Ertem'le birlikte Ağustos 2013'de Etkileşim Yayınları tarafından basılan "Dünyayı Durduran 60 Gün" isimli bir siyasi inceleme kitabı bulunuyor.

Ayrıca Esayan, Etkileşim Yayınlarından Kasım 2013'te çıkan "İyi Şeyler" adlı bir deneme de kaleme aldı.

3 dönem AK Parti İstanbul Milletvekilli seçildi

TBMM'de 25, 26 ve 27. dönem AK Parti İstanbul Milletvekilliğine seçilen Esayan, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği görevlerini de yürütüyordu.

Markar Esayan, Anayasa Komisyonu, Türkiye- Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliği, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulundu.

İyi düzeyde İngilizce ve Ermenice bilen Esayan, bekardı.

Markar Esayan, AK Parti, İstanbul, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GRAFİKLİ- Gazeteci ve siyasetçi: Markar Esayan - Son Dakika

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