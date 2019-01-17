Grafikli - Irak ve Rusya Pazarları Elma ve Portakalda Rekor Getirdi

Irak ve Rusya pazarının büyük ilgi gösterdiği elma ve portakalın ihracatında geçen yıl son zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı.

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Irak ve Rusya pazarının büyük ilgi gösterdiği elma ve portakalın ihracatında geçen yıl son zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı.



AA muhabirinin, Uludağ İhracatçı Birliklerinden aldığı bilgiye göre, portakal ve elma geçen yıl 69'ar ülkede ağızları tatlandırdı. Kış meyvelerinden portakalın 2018'deki dış satımı, önceki yıla göre yüzde 21,5 artarak 368 bin 693 tondan 448 bin 149 tona çıkarak rekor kırdı.



Portakalın ihracatından elde edilen gelir ise yüzde 6,3 yükselişle 151 milyon dolardan 160,6 milyon dolara çıktı.



En fazla portakal talep eden 5 ülke, Irak, Rusya, Ukrayna, Romanya ve Azerbaycan oldu.



Irak'a yapılan ihracat yüzde 44 artarak 139 bin 217 tondan 200 bin 350 bin tona ulaştı. Irak, portakal için Türkiye'ye 53,4 milyon dolar ödedi.



Söz konusu ülkeye miktar bakımından ihracat artışı 61 bin 133 ton oldu. Türkiye'nin toplam dış satımındaki artışın 79 bin 456 ton olduğu dikkate alındığında, Irak pazarındaki talep, bu meyvede rekorun kırılmasında belirleyici oldu.



Rusya'ya portakal ihracatı ise 102 bin 626 ton seviyesinde gerçekleşti ve bu meyveden 46,5 milyon dolarlık gelir sağlandı.



Elmada Rusya etkisi



Elmanın 2018'deki dış satımı ise önceki yıla göre yüzde 35 artarak 181 bin 756 tondan 245 bin 535 tona ulaştı.



Ülkenin hemen her yerinde yetişen bu ürünün ihracatından elde edilen gelir de yüzde 80 yükselerek 52,9 milyon dolardan 95,5 milyon dolara çıktı.



Elmaya en çok Rusya, Irak, Suriye, Hindistan ve Suudi Arabistan ilgi gösterdi.



Rusya'ya yapılan elma ihracatı yüzde 349'luk artışla 9 bin 233 tondan 41 bin 468 tona çıktı. Rusya, elma ihracatı için 32,3 milyon dolar ödedi.



Söz konusu ülkeye ihracat artışı 32 bin 235 ton olarak gerçekleşti. Suriye'ye dış satım da yüzde 136 yükselerek 16 bin 950 tondan 39 bin 940 tona çıktı. Bu ülkeye satımdaki artış da 22 bin 990 ton oldu.



Rusya ve Suriye'ye ihracat artışı toplam 55 bin 225 ton seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, Türkiye'nin bu üründe 63 bin 779 ton olan dış satımındaki artışın yüzde 86'sına denk geldi. Önemli pazarlardan olan Irak'a elma dış satımı 98 bin 927 ton olarak kayıtlara geçti ve 17,7 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı.

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